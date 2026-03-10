杉咲花＆多部未華子W主演ドラマ「クロエマ」配信決定「逃げ恥」海野つなみ氏最新連載作品を「1122 いいふうふ」監督＆脚本タッグで実写化
【モデルプレス＝2026/03/10】杉咲花と多部未華子がW主演を務めるドラマ「クロエマ」が、6月12日よりPrime Videoにて世界独占配信されることが決定した。配信日と共に本作のティザービジュアルと特報映像、主演の杉咲、多部、監督の今泉力哉、脚本の今泉かおり、原作の海野つなみのコメントが解禁となった。
本作は、「逃げるは恥だが役に立つ」で人気を博した漫画家・海野つなみ氏の最新連載作品「クロエマ」の実写ドラマ作品。恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）が、謎めいた資産家クロエ（多部）の屋敷に辿り着いたことから物語が動き出す。性格も正反対の2人がひょんなことから始めた占いの店には、さまざまな悩みを抱えた相談者たちが。2人は占いを手掛かりに、相談者たちの言葉の奥にある、まだ明かされていない謎へと迫っていく。甘さのなかにほのかな影をまとった、新感覚の占いミステリーとなっている。
「愛がなんだ」や「街の上で」、「セフレと恋人の境界線」などの作品でリアルな愛の世界を描き出す今泉力哉氏がメガホンを取り、Prime Originalドラマ「1122 いいふうふ」で初タッグを組んだ妻・今泉かおり氏が脚本を務める。
エマ役には2016年に出演した「湯を沸かすほどの熱い愛」での演技が高く評価され、数々の映画賞で新人賞を受賞、2023年公開の主演映画「市子」では第47回日本アカデミー賞優秀主演女優賞と第78回毎日映画コンクール〈俳優部門〉女優主演賞を受賞し、NHK連続テレビ小説「おちょやん」(2020-2021)、テレビドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」、映画「片思い世界」（2025）など数多くの話題作に出演し、今泉氏が監督を務める現在放送中のドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」でも主演を務める杉咲。謎めいた資産家の女性・クロエ役には、2016年公開の映画「ピース オブ ケイク」で、第25回日本映画批評家大賞主演女優賞を受賞し、NHK連続テレビ小説「つばさ」のヒロインや「私の家政夫ナギサさん」「対岸の家事」など、映画、ドラマをはじめ、舞台、CMと多方面での活躍の場を広げ、2019年の「アイネクライネナハトムジーク」以来の今泉組参加となる多部。初共演を果たす2人をはじめ、実力派キャストが新鮮な組み合わせで織りなす、家族でもない、友達でもない、それでも一緒にいてなぜだか心地がいい。ちょっぴり変な2人がたどり着く物語の結末とは。
ドラマにも登場する“クロニクルカード”を背景に、杉咲演じるエマと多部演じるクロエが交差し、こちらに目線を向けるティザービジュアルと特報映像が解禁。ティザービジュアルは、原作漫画第1巻の表紙を完璧に再現した1枚となっている。今回公開された特報映像では、恋も仕事も家も一度に失った人生崖っぷちのエマが、外で眠りについているところを発見され、「あやしいものではないです、すぐに出て行きますー」という突拍子もないシーンから始まる。そこは謎めいた資産家の女性・クロエの屋敷だった。ひょんなことから同居生活を始める2人は、「お店開いてみたらどうですか？」というエマの一言をきっかけに、クロエの趣味である“クロニクルカード占い”のお店を開くことに。カードが宙に舞い、「なにか、修羅場的な？」という意味深な言葉を残すクロエの様子が映し出される。立場も性格も対照的な2人の前にどんな謎が待ち受けるのか、期待感が高まる仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
私は、本作で各話ごとに描かれるラストシーンがすごく好きです。漠然とした不安と、小さないたわり。まどろみのなかにいる間だけは、天秤が水平を保ってくれるような気がするし、そんなふうに一日を乗り越える夜があったっていいと思う。このドラマがささやかな癒しになれたら幸いです。
クロエという人物は掴みどころがなく、演じながら少しずつ輪郭を見つけていく感覚がありました。相手によって見せる表情や距離感が自然に変わるよう、余白を大切にしながら演じていました。今泉監督の作品に久しぶりに携わることができ、とても幸せな時間でしたし、杉咲花さんのお芝居に日々刺激を受けながら撮影に臨んでいました。それぞれの形で、この物語を受け取っていただけたら嬉しいです。
杉咲花さん×多部未華子さん、というとても魅力的で面白い俳優たちとともに、海野つなみさんが生み出した可愛らしいのにめんどくさくて奇怪な（！？）キャラクターや物語の実写化に携われて、とても嬉しかったです。大きな出来事が起きる、というよりは、人間の営みにおけるさまざまな悩みについてのお話でありながら、ちょっとなんとも言えない不穏な空気がずっとベースに流れている。占い、パフェ、さまざまな謎……たくさんの顔をもつ作品になっております。基本的には、なんだかんだ、やさしい人たちのお話だと思っております。ご期待ください。
一見遠慮がちだけど驚くほど楽観的で芯のあるエマと、冷たく見えて結局は他人をほっとけない人情深いクロエ。原作を読ませていただいた時、まずこの2人のキャラクターに大変魅力を感じました。また、『占いに答えは無い。あるのはきっかけだけ』という深みのあるテーマを重くならずに伝える原作の雰囲気も大切に、脚本にしっかり反映させたいと思いました。杉咲さん、多部さんが演じるクロエマは想像以上に魅力的で、沢山の方に見ていただけるのが本当に楽しみです。
杉咲花さん・多部未華子さんという人気も実力も兼ね備えたお2人のW主演、今泉力哉監督、脚本は同じく映画監督でもある今泉かおりさん、こんな素晴らしい布陣でドラマ化というお話をいただいて、ただの映画・ドラマ好きとして、ワクワクしました。ちょっと謎めいて、ちょっと笑いがあって、ちょっとホッとして、ちょっとチクッとして、〆には特別なパフェが出てくる。原作の世界観を上手に再構築した素敵なドラマを、どうかお楽しみいただけますように。
Prime Original新ドラマシリーズ「クロエマ」をお届けできることを大変うれしく思います。原作・海野つなみ氏が描く、軽やかさの奥に人の本音がにじむ世界観を、繊細な心理描写に定評のある今泉力哉監督と今泉かおり氏のタッグが丁寧に映像化しました。杉咲花さんと多部未華子さんという確かな実力を持つお2人が生み出す、緊張感と心地よさが同居する関係性も大きな見どころです。占いをきっかけに浮かび上がる悩みと、エマ・クロエの2人の行方をぜひ見届けてください。
