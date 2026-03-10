日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3461（-4.0　-0.12%）
ホンダ　1465（+11　+0.76%）
三菱ＵＦＪ　2724（+59　+2.21%）
みずほＦＧ　6393（+217　+3.51%）
三井住友ＦＧ　5342（+132　+2.53%）
東京海上　6187（+164　+2.72%）
ＮＴＴ　154（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2696（+16　+0.60%）
ソフトバンク　215（+1.2　+0.56%）
伊藤忠　2061（+31.5　+1.55%）
三菱商　4987（+69　+1.40%）
三井物　6014（+292　+5.10%）
武田　5698（+81　+1.44%）
第一三共　2887（+38　+1.33%）
信越化　6089（+119　+1.99%）
日立　4868（+150　+3.18%）
ソニーＧ　3409（+63　+1.88%）
三菱電　5385（+150　+2.87%）
ダイキン　19155（+110　+0.58%）
三菱重　4717（+137　+2.99%）
村田製　3579（+106　+3.05%）
東エレク　40981（+2061　+5.30%）
ＨＯＹＡ　27522（+757　+2.83%）
ＪＴ　5676（+16　+0.28%）
セブン＆アイ　2067（+2　+0.10%）
ファストリ　64702（+1442　+2.28%）
リクルート　6819（+119　+1.78%）
任天堂　9018（+412　+4.79%）
ソフトバンクＧ　3746（+205　+5.79%）
キーエンス（普通株）　58176（+306　+0.53%）