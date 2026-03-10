日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3461（-4.0 -0.12%）
ホンダ 1465（+11 +0.76%）
三菱ＵＦＪ 2724（+59 +2.21%）
みずほＦＧ 6393（+217 +3.51%）
三井住友ＦＧ 5342（+132 +2.53%）
東京海上 6187（+164 +2.72%）
ＮＴＴ 154（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2696（+16 +0.60%）
ソフトバンク 215（+1.2 +0.56%）
伊藤忠 2061（+31.5 +1.55%）
三菱商 4987（+69 +1.40%）
三井物 6014（+292 +5.10%）
武田 5698（+81 +1.44%）
第一三共 2887（+38 +1.33%）
信越化 6089（+119 +1.99%）
日立 4868（+150 +3.18%）
ソニーＧ 3409（+63 +1.88%）
三菱電 5385（+150 +2.87%）
ダイキン 19155（+110 +0.58%）
三菱重 4717（+137 +2.99%）
村田製 3579（+106 +3.05%）
東エレク 40981（+2061 +5.30%）
ＨＯＹＡ 27522（+757 +2.83%）
ＪＴ 5676（+16 +0.28%）
セブン＆アイ 2067（+2 +0.10%）
ファストリ 64702（+1442 +2.28%）
リクルート 6819（+119 +1.78%）
任天堂 9018（+412 +4.79%）
ソフトバンクＧ 3746（+205 +5.79%）
キーエンス（普通株） 58176（+306 +0.53%）
