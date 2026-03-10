東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.67　高値158.90　安値157.64

159.76　ハイブレイク
159.33　抵抗2
158.50　抵抗1
158.07　ピボット
157.24　支持1
156.81　支持2
155.98　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1636　高値1.1638　安値1.1507

1.1811　ハイブレイク
1.1725　抵抗2
1.1680　抵抗1
1.1594　ピボット
1.1549　支持1
1.1463　支持2
1.1418　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3437　高値1.3447　安値1.3283

1.3659　ハイブレイク
1.3553　抵抗2
1.3495　抵抗1
1.3389　ピボット
1.3331　支持1
1.3225　支持2
1.3167　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7775　高値0.7826　安値0.7770

0.7867　ハイブレイク
0.7846　抵抗2
0.7811　抵抗1
0.7790　ピボット
0.7755　支持1
0.7734　支持2
0.7699　ローブレイク