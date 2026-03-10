東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.67 高値158.90 安値157.64
159.76 ハイブレイク
159.33 抵抗2
158.50 抵抗1
158.07 ピボット
157.24 支持1
156.81 支持2
155.98 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1636 高値1.1638 安値1.1507
1.1811 ハイブレイク
1.1725 抵抗2
1.1680 抵抗1
1.1594 ピボット
1.1549 支持1
1.1463 支持2
1.1418 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3437 高値1.3447 安値1.3283
1.3659 ハイブレイク
1.3553 抵抗2
1.3495 抵抗1
1.3389 ピボット
1.3331 支持1
1.3225 支持2
1.3167 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7775 高値0.7826 安値0.7770
0.7867 ハイブレイク
0.7846 抵抗2
0.7811 抵抗1
0.7790 ピボット
0.7755 支持1
0.7734 支持2
0.7699 ローブレイク
