MEES M4 Pro

NTTドコモは、「聞こえ」や「操作」の不安に寄り添った機能を搭載した完全ワイヤレスイヤフォン「MEES M4 Pro」を全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップおよびECサイトで発売した。カラーはブラック、ホワイトの2色。直販価格は14,080円。

人と会話をする際にイヤフォンを着けたままでも人の声が聞き取りやすくなる「トークアシスト」や、最大音量を80dBに制限し耳への負担を軽減する「最大音量制限」など、「聞こえ」や「操作」の不安に寄り添った機能を搭載したという完全ワイヤレスイヤフォン。Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBC、AACをサポートしている。

前モデル「MEES M2 Pro」から搭載されていたノイズキャンセリング機能や外音取り込み機能に加え、低音と高音で個別のドライバを使用する「11mmダイナミック同軸デュアルドライバー」を新たに搭載し、低音も高音もひとつひとつの音がよりクリアに聞こえるようになったとしている。

トークアシストでは、外音取り込み時に、人の声に近い周波数以外を低減することで、会話を聞き取りやすくする。

ゲーム(低遅延)モードも搭載。音のズレをほとんど感じさせない40msから100msの低遅延を実現する。

ケースはイヤフォンが取り出しやすい形状で、イヤフォン本体は指で触ってわかるタッチセンサーマークを採用した。

専用アプリには、大きな文字で見やすい表示の「かんたんメニュー」も備えている。

連続再生時間は10時間。充電ケース併用で33時間再生できる。5分間の充電で1時間再生できる急速充電機能も備える。

IPX5相当の防水採用。イヤーピース(S/M/L)、USB-Cケーブルが付属する。