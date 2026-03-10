◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 英国８―１ブラジル（９日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）

ブラジル代表の沢山優介投手（２２）＝ヤマハ＝が英国戦で先発し、４回２安打無失点１四球３奪三振と好投した。４回２安打無失点だったイタリア戦に続いて、無失点の快投。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス氏によると２戦で先発して４回以上投げ、無失点だったのは、１７年ストローマン（米国）以来、２大会ぶり７人目。侍ジャパンでは前田健太が１３年大会で唯一達成している。

初回２死からチザム（ヤンキース）を左飛に打ち取るなど無失点で立ち上がった。２回は１死から四球後安打で一、二塁とされたが、マーリンズの有望株ルイスを一ゴロで２死一、三塁。続く打者を左飛に打ち取り、切り抜けた。

３回は３者凡退。４回は１死からマレー（カブス）に二塁打を打たれたが、後続を断った。

浜松生まれの沢山は１８７センチの大型左腕で、最速１５１キロを誇る。静岡の掛川西高からヤマハに進み、４月に入社５年目を迎える。父が日系ブラジル人で、母は日本人。今回が４度目のブラジル代表入りで、ＷＢＣ本戦は初出場だった。