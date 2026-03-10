関東北部は10日（火）、大雪による交通障害に注意。全国的に真冬のような寒さになるでしょう。

＜10日（火）の天気＞

南岸低気圧が関東の東へ進み、日本の上空には真冬並みの強い寒気が流れ込んでいます。北陸や山陰、関東を中心に雨や雪が降っていて、特に関東北部で雪の降り方が強まっています。午前6時時点の積雪の深さは栃木県奥日光で18センチ、宇都宮で2センチとなっています。朝のうちは大雪が続くため、積雪や路面凍結による交通障害に十分注意してください。

関東では次第に雨に変わるものの、午前中は大気の状態が不安定で、急な強い雨や落雷・突風に注意が必要です。午後は次第に回復して、関東では昼過ぎには晴れ間が戻ってくるでしょう。

日本海側の雨や雪の範囲も狭まり、夜にはほとんどのところでやむ見込みです。ただし、雨や雪がやんだあとも北風が吹いて、各地で厳しい寒さが続きそうです。一日晴れる東海〜九州でも冬の冷たい空気になるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より低く、万全の寒さ対策が必要です。厚手のコートやマフラーなど真冬の装いがよさそうです。

札幌 2℃（-1）

仙台 8℃（-2）

新潟 7℃（-2）

東京 10℃（-4）

名古屋 12℃（-1）

大阪 10℃（-1）

鳥取 8℃（-5）

高知 14℃（-1）

福岡 13℃（-1）

＜週間予報＞■大阪〜那覇

11日（水）は山陰も晴れますが、ヒンヤリとした空気が続くでしょう。12日（木）は雲が多くなり、鹿児島や沖縄で雨が降る見込みです。13日（金）はマークにはありませんが、山陰で再び雨や雪が降りそうです。土日は各地とも晴れて暖かくなるでしょう。

■札幌〜名古屋11日（水）は広く晴れますが、冬の寒さが続くでしょう。12日（木）は北海道や関東で雨や雪が降り、13日（金）にかけて北陸にも雨や雪のエリアが広がる可能性があります。14日（土）は各地で日差しと暖かさが戻ってくるでしょう。