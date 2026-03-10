９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円６７銭前後と前週末と比べて１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円４６銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安だった。



中東の緊迫した状況が続くとの警戒は根強いものの、「主要７カ国（Ｇ７）の財務相は９日に石油備蓄の協調放出について協議する」と報じられたことで、原油先物相場の上げが一服するとともにドル買い・円売りの勢いが鈍った。トランプ米大統領が米ＣＢＳテレビのインタビューで「イランとの戦争はほぼ完了した」と述べたことが伝わると、米・イスラエルとイランの軍事衝突が早期に収束するとの観測から「有事のドル買い」を巻き戻す動きとなり、ドル円相場は一時１５７円６４銭まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３６ドル前後と前週末と比べて０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



