杉咲花と多部未華子がW主演を務めるPrime Originalの新ドラマシリーズ 『クロエマ』が、6月12日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定した。

参考：【動画】今泉力哉監督が語る『冬のなんかさ、春のなんかね』 杉咲花らとの制作秘話

本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』などで知られる漫画家・海野つなみの最新連載作品を実写ドラマ化するミステリー。占いの店を中心に起こる謎と対照的な2人の仲良くならないのに心地いい関係が描かれる。監督は今泉力哉、脚本は今泉かおりが務め、Prime Originalドラマ『1122 いいふうふ』でも話題になった2人が再タッグを組む。

恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマが、謎めいた資産家の女性・クロエの屋敷に辿り着く。2人は、ひょんなことから同居生活を始め、占いの店を開くことに。店を訪れるのは様々な悩みを抱えた人々だが、語られる相談の裏には、別の事情や本当の問題が隠れているようで、エマとクロエは占いを手がかりに、その正体を探り当てていく。すべてが明快に解決するわけではない中で、対照的なふたりの関係もまた、少しずつかたちを変えていく。

エマを演じるのは、『湯を沸かすほどの熱い愛』、『市子』、NHK連続テレビ小説『おちょやん』のヒロイン役として知られ、今泉監督が手がける現在放送中のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）でも主演を務めている杉咲。謎めいた資産家の女性・クロエ役は、『ピース オブ ケイク』や『対岸の家事』（TBS系）、NHK連続テレビ小説『つばさ』のヒロイン役で知られ、今泉監督作品には、2019年公開の『アイネクライネナハトムジーク』以来の参加となる多部が務める。なお、杉咲と多部は本作が初共演となる。

公開されたティザービジュアルは、ドラマにも登場する“クロニクルカード”を背景に、エマ（杉咲花）とクロエ（多部未華子）が交差し、こちらに目線を向ける姿が捉えられており、原作マンガの第1巻の表紙が再現されている。

あわせて公開された特報映像では、恋も仕事も家も一度に失った人生崖っぷちのエマが、外で眠りについているところを発見され、「あやしいものではないです、すぐに出て行きます」という突拍子もないシーンから始まる。そこは謎めいた資産家の女性・クロエの屋敷だった。ひょんなことから同居生活を始めるふたりは、「お店開いてみたらどうですか？」というエマの一言をきっかけに、クロエの趣味である“クロニクルカード占い”のお店を開くことに。そしてカードが宙に舞い、「なにか、修羅場的な？」という意味深な言葉を残すクロエが映し出される。

なお、W主演を務める杉咲と多部、今泉監督と脚本の今泉かおり、原作者の海野、そしてプライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーの大石圭介からはコメントも到着した。

コメント杉咲花（主演・エマ役）私は、本作で各話ごとに描かれるラストシーンがすごく好きです。漠然とした不安と、小さないたわり。まどろみのなかにいる間だけは、天秤が水平を保ってくれるような気がするし、そんなふうに一日を乗り越える夜があったっていいと思う。このドラマがささやかな癒しになれたら幸いです。

多部未華子（主演・クロエ役）クロエという人物は掴みどころがなく、演じながら少しずつ輪郭を見つけていく感覚がありました。相手によって見せる表情や距離感が自然に変わるよう、余白を大切にしながら演じていました。今泉監督の作品に久しぶりに携わることができ、とても幸せな時間でしたし、杉咲花さんのお芝居に日々刺激を受けながら撮影に臨んでいました。それぞれの形で、この物語を受け取っていただけたら嬉しいです。

今泉力哉（監督）杉咲花さん×多部未華子さん、というとても魅力的で面白い俳優たちとともに、海野つなみさんが生み出した可愛らしいのにめんどくさくて奇怪な（!?）キャラクターや物語の実写化に携われて、とても嬉しかったです。大きな出来事が起きる、というよりは、人間の営みにおけるさまざまな悩みについてのお話でありながら、ちょっとなんとも言えない不穏な空気がずっとベースに流れている。占い、パフェ、さまざまな謎……たくさんの顔をもつ作品になっております。基本的には、なんだかんだ、やさしい人たちのお話だと思っております。ご期待ください。

今泉かおり（脚本）一見遠慮がちだけど驚くほど楽観的で芯のあるエマと、冷たく見えて結局は他人をほっとけない人情深いクロエ。原作を読ませていただいた時、まずこの二人のキャラクターに大変魅力を感じました。また、『占いに答えは無い。あるのはきっかけだけ』という深みのあるテーマを重くならずに伝える原作の雰囲気も大切に、脚本にしっかり反映させたいと思いました。杉咲さん、多部さんが演じるクロエマは想像以上に魅力的で、沢山の方に見ていただけるのが本当に楽しみです。

海野つなみ（原作）杉咲花さん・多部未華子さんという人気も実力も兼ね備えたお二人のW主演、今泉力哉監督、脚本は同じく映画監督でもある今泉かおりさん、こんな素晴らしい布陣でドラマ化というお話をいただいて、ただの映画・ドラマ好きとして、ワクワクしました。ちょっと謎めいて、ちょっと笑いがあって、ちょっとホッとして、ちょっとチクッとして、〆には特別なパフェが出てくる。原作の世界観を上手に再構築した素敵なドラマを、どうかお楽しみいただけますように。

大石圭介（プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー）Prime Original新ドラマシリーズ『クロエマ』をお届けできることを大変うれしく思います。原作・海野つなみ氏が描く、軽やかさの奥に人の本音がにじむ世界観を、繊細な心理描写に定評のある今泉力哉監督と今泉かおり氏のタッグが丁寧に映像化しました。杉咲花さんと多部未華子さんという確かな実力を持つお二人が生み出す、緊張感と心地よさが同居する関係性も大きな見どころです。占いをきっかけに浮かび上がる悩みと、エマ・クロエの二人の行方をぜひ見届けてください。（文＝リアルサウンド編集部）