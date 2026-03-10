深刻なエース依存、露呈した弱点　日本にも敗れた韓国バスケの「冷酷な現実」

バスケ韓国代表がFIBAバスケットボールワールドカップ・アジア予選で2連敗を喫し、危機論に包まれている。2月26日の台湾戦で65-77と敗れたのに続き、3月1日の日本戦でも72-78の逆転負けを喫した。

【写真】韓国バスケチアの“ぴたぴたミニワンピ”

昨年12月にソウルSKナイツのチョン・ヒチョル監督が“暫定監督”を務め、強豪・中国相手に2連勝を飾ったときまでは悪くない流れだった。組織力と運動量を前面に出したマネジメントで、期待以上の結果を作った。

しかし、代表初の外国人監督として正式に就任したラトビア出身のニコライ・マズルス監督が指揮を執ってからは、パフォーマンスが急激に低下している。アジア予選をこなすにつれて代表の弱点が鮮明になり、結局、実態が露呈したという評価が相次いでいる。単なる1〜2試合の敗北ではなく、構造的な問題だという指摘もある。

限界見えたイ・ヒョンジュンの「ワンマンチーム」

最大の原因はやはり「高さ」だ。バスケの世界では基本的にフィジカルとリバウンドの争いが勝敗を左右する。

韓国は長い間、ビッグマン不在の問題を抱えて戦ってきた。今回の予選でもその弱点は繰り返された。これまではハ・ユンギとイ・ウォンソクへの依存度が大きかったが、それさえも以前に比べれば物足りなさが大きかった。

ところが、泣きっ面に蜂でハ・ユンギもイ・ウォンソクも負傷離脱したことで、ゴール下に大きな穴が開き、これが直ちにパフォーマンス低下へつながった。ソン・ギョチャン、チェ・ジュニョンらの負傷、米シアトル大の有望株ヨ・ジュンソクの不参加などもあり、辛うじて頼みの綱であった「ビッグウィングライン」も稼働できなくなった。

結局、韓国はスモールラインナップの比率を増やすしかなかった。アウトサイドの機動力と素早いトランジションで突破口を見出すという計算だった。

しかし、これは諸刃の剣だった。攻撃では一定の部分で効果を見たが、守備とリバウンドにおいて致命的な弱点として跳ね返ってきた。セカンドチャンスを許し、ゴール下で押し負けてファウル・トラブルに苦しむ場面が繰り返された。国際大会の経験が豊富なチームは、韓国の弱点を執拗に攻略した。

イ・ヒョンジュン（写真提供＝OSEN）

特に、帰化センターを保有するチームとの対戦で格差が際立った。空中戦掌握はもちろん、スクリーンを使う状況での競技力が違った。韓国はダブルチームとヘルプディフェンスで対応したが、アウトサイドのローテーションが揺らぎ、簡単に3ポイントを許す悪循環が続いた。一試合の問題ではなく、戦術的選択の限界が露呈したわけだ。

今回の予選で最も奮戦した選手は、間違いなくイ・ヒョンジュン（長崎ヴェルカ）だった。彼はいつものように得点・リバウンド・試合マネジメントまで責任を負い、万能型エースの役割を遂行した。アウトサイドシュートの成功率と突破力、守備参加まで多方面で存在感を見せた。しかし、国際大会では一人の選手の爆発力だけで勝利するのは難しい。

マズルス監督の実験とホ・ウン選外論争

相手の守備は、次第にイ・ヒョンジュンを封じ込めることに集中した。ダブルチームと強いプレッシャーが続き、攻撃過程で体力の消耗が激しくなった。チームメイトがアウトサイドシュートで一定の援護をできない状況で、イ・ヒョンジュンは無理な試みを甘受しなければならなかった。結果として攻撃効率は落ち、チーム全体のリズムも揺らいだ。

問題は「依存度」だ。韓国は長い間、特定のエースに攻撃を集中させるパターンを繰り返してきた。過去にも似たような構造的限界があったが、世界のバスケは急速に進化している。

今やポジションの区分が曖昧になり、全員がボールハンドリングとアウトサイドシュートをこなす時代だ。多様な得点ルートと有機的な動きが必須だ。イ・ヒョンジュン一人がいかに優れた活躍を広げても、周囲の支援が裏打ちされなければ、勝利の確率は落ちるほかない。

ガード陣の起伏も惜しまれた。試合のコントロールとテンポ管理で不安な姿が見られ、相手のプレスディフェンスによってターンオーバーを許す場面が多かった。特に接戦時のセットオフェンスの完成度は課題として残った。これは短期間で解決するのが難しい部分だ。結局は「エースの力」と「チームシステム」の間で均衡を見出せなかったという評価が出ている。

韓国バスケットボール協会は今年に入り、マズルス監督を招へいして変化を選んだ。欧州式システムバスケットボールの導入と世代交代の加速化が目標だった。

ニコライ・マズルス監督（写真提供＝OSEN）

指揮官は選手選抜において、ネームバリューよりも戦術への適合性と運動量を重視した。一部のベテランが除外され、若い選手が抜擢された背景だ。

しかし、結果が伴わないため、批判の世論も大きくなっている。そのような中で、今季KBLで抜群の得点感覚を維持しているホ・ウンを選出しなかったことも論争の一つとして浮上している。

ホ・ウンは全体的なパフォーマンスにおいて、ファンの間でも依然として好みが分かれる。しかし、2月2日のソウルSKとのアウェイゲームでは、3点シュート14本を含む51点を叩き出した。このことからもわかるように、彼は今季しばしば爆発的な得点力を見せており、勝負所で決定的な役割を果たすことができる。

対してマズルス監督は、選手選抜において守備の機動力とチームバランスを優先したと説明する。特定の選手への依存度を下げ、多様なオプションを実験しようとしたということだ。

実際、マズルス監督は素早いボールの動きと空間創出を強調する欧州式のパターンを試みている。

問題は準備期間だ。代表の招集期間が短い状況で、新しいシステムを完成度高く具現化するのは容易ではない。

これについて、チュ・イルス前代表監督は「マズルス監督はまだ始まったばかりだ。初戦より2戦目の内容が良かったという点を考慮すると、時間が経つにつれて自身のカラーを浸透させていくのではないかと思う。何より、センターポジションの帰化外国人選手の問題が一刻も早く解決し、力を貸してくれることを望んでいる。『鉄は熱いうちに打て』だ」と述べた。

監督の戦術が長期的に正しい方向なのか評価するのは、まだ時期尚早だ。ただ、明らかなのは「過渡期」であるという点だ。

世代交代とシステムの変化が同時に進行し、試行錯誤が避けられない。しかし、ワールドカップ予選は実験の場ではなく、結果を出さなければならない舞台だ。ファンの不安はここに起因する。

専門家が指摘するマズルス監督体制の今後の課題は明確だ。第一に、ゴール下の戦力補強とリバウンドの安定化だ。これは帰化外国人選手の問題ともつながっている。

第二に、イ・ヒョンジュン依存度を下げることができる第2、第3のオプションの構築だ。第三に、監督の戦術哲学を短期間でチームに移植することだ。

予選の日程は続く。残りの試合で反転できなければ、危機論は現実となり得る。

韓国バスケットボールは今、変曲点に立っている。2連勝の希望は、2連敗の警告へと変わった。

（記事提供＝時事ジャーナル）