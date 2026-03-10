Photo: 田中宏和

夕方、伸びてきたひげが気になることってありますよね。とりあえず飛び起きて勤務先に駆け込んだものの、ひげを剃り忘れたという経験がある人も、少なくないはず。

コンパクトなシェーバーはこんなときに常備しておきたいものですが、いざ使ってみると性能が物足りなかったり、意外にかさばったりしてイマイチだと感じることが多いもの。

そんななか出合ったのが「N1 Nano Shaver」。これまで常識を覆してきたひと味違う使い心地をレビューします。

持ち歩きが苦にならないサイズ感

Photo: 田中宏和

「N1 Nano Shaver」の特長といえば、やはりこのコンパクトさ。ほぼオイルライターくらいのサイズ感で、重さはわずか63.5gという軽さも特筆もの。

Photo: 田中宏和

スリムなパンツのポケットにもスッと入る大きさなので、持ち歩きがまったく苦になりません。毎日の通勤バッグに入れておいてもいいですし、出張時に荷物を減らしたいときにもピッタリ。これはまさに、モバイルシェーバーを名乗るべきプロダクトとなっています。

あご下や口周りもすっきり剃れる

Photo: 田中宏和

肝心の剃り味については、さすがに本格的な深剃りシェーバーには及ばないものの、ご覧の仕上がり。鏡を確認しながらていねいに剃り残しを取っていけば、ツルツル感も感じられました。

Photo: 田中宏和

厚さ0.1mmの極細フォイルは、縦にスリット状の穴が開いていて、スライドさせるように動かすだけでスッキリ剃りやすい印象。コンパクトサイズゆえに、あご下や口周りなど細かい部分でも小回りが利きます。

水洗いできるからお手入れが楽！

Photo: 田中宏和

「N1 Nano Shaver」はIPX7等級の防水対応になっており、ジャブジャブ水洗いできるのもうれしいポイント。防水仕様のUSB Type-C充電ポートですが、充電する前にはしっかり端子を乾かしておかないといけないので、この点にだけはご注意を。

Photo: 田中宏和

また、刃が内蔵されているヘッドパーツは分解できないので、取り切れないひげが残らないように、伸び過ぎたひげには使わないほうが良さそう。夕方ひげをカットしたレベルなら、水洗いしたあとドライヤーで吹き飛ばしておけば万全という印象です。

気になる人はときどき洗剤を使ってつけ置き洗いしておくと、スッキリするかもしれませんし、交換用ブレードも購入可能なので何個か合わせ買いしておくのもいいと思います。

“カチッ” が癖になりそう

Photo: 田中宏和

さておき、何と言ってもアルミ合金製のボディは、本当に質感が素晴らしいもの。マグネットキャップが “カチッ” と気持ちよく閉まる仕上げの良さも、使い心地の良さにつながっています。

ステルスブラックとシグナルイエローの2色がラインナップされているので、お好みに合わせて選択していただければ。

毎日ポケットに入れて持ち歩きたくなる「N1 Nano Shaver」。今なら9,000円台から購入できる割引販売中とのことなので、気になる方は以下のリンク先で詳細をご確認ください。

