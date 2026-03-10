身長164cm バスケ選手役で注目のネクストブレイク候補 　中川陽葵が１日警察署長のフレッシュ姿

「無事に終わって、ほっと」

白い歯を見せてはいるものの、かなり緊張の面持ちで登場した警察官姿の女性──。

期待の若手俳優、中川陽葵（ひまり・15）だ。２月21日、東急田園都市線・二子玉川駅（東京・世田谷区）で「万引き・交通安全キャンペーン」が行われ、警視庁玉川警察署の一日警察署長に就任。制服姿で登場した中川は、イベントに集まった人々の多さに戸惑った表情を見せ、背筋だけでなく、指先までピンと伸ばすほど。

中川といえば、昨年12月から放送された、ソフトバンクのCM「ゴールは自分より上にある」篇に出演。身長164cmの中川が、バスケットのユニフォーム姿でフリースローを放ちながら「今まで、何本シュートを打ってきただろう」のセリフで始まるこのCMで一躍、注目を浴びた。

「中川は、愛知県豊川市出身。現役高校生で、バスケットボールの特待生として入学しています。’24年、修学旅行先の都内で現事務所にスカウトされ、同CMで俳優デビューを飾りました。『スポーツ報知』（３月４日配信）のインタビューで、今年１月に生活の拠点を東京に移したことを報告。〈（初めて）渋谷に行きましたが、目が疲れました〉と、初々しいコメントを残していました」（テレビ誌ライター）

イベントは駅のコンコースで行われ、冒頭、中川が、「万引きはしない！ させない！ 見逃さない！」と力強く宣言。その直向（ひたむ）きでフレッシュな姿に集まった人たちから「頑張れ〜」の声援と拍手が湧き起こった。その後、地域の交通少年団と共にキャンペーンのチラシ配布などを行った。イベント終了後の取材陣に対して、

「とても緊張していたのですが無事に終わって、ほっとしています。万引きを軽いことだと思ってほしくないと伝えられたのでよかったです」

と胸をなで下ろしていた。今後の予定について聞かれた中川は、「もうすぐドラマデビューについてお知らせできます」と話していたが、現在放送中の玉木宏（46）主演ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）に出演することがわかった。次世代ネクストブレイク候補として注目される新人俳優の中川、はたして、どんな演技を見せてくれるのか。期待したい。