「グレーは地味」→ そんなことない！【GUトップス】を使った「大人の垢抜けコーデ術」

ニュートラルな色味で、大人コーデの中で頼りになるのが「グレー」。取り入れやすさゆえに、

合わせ方次第では「なんだか地味？」と感じることもあるかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、グレーを取り入れた垢抜けコーデ術を解説します。2026年春夏のトレンドカラーにも浮上しているグレーのアイテムは、上手に使うことでグンとシャレ感がアップするかも。

イエローを足して地味見え回避

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,290（税込・セール価格）

グレーのカーディガン単体だとなんだか地味……。そんなときは、春らしいイエローのカーディガンでアクセントをつけてみて。フレッシュなイエローが、顔まわりをパッと明るい雰囲気に見せてくれそう。コンパクトなショート丈を選んで、メリハリのある着こなしに仕上げるのも垢抜けのコツ。トレンドのブルージーンズを合わせれば、こなれ感のある最旬コーデに。

デニムシャツ × スカートで甘辛ミックスに

【GU】「デニムオーバーサイズシャツ」\2,990（税込）

クールで落ち着いた雰囲気が漂うグレーのデニムシャツ。地味見えを回避したいときは、華やかなティアードスカートとのスタイリングがおすすめ。甘めのティアードデザインも、デニムシャツと合わせれば程よくカジュアルに落とし込めます。オーバーサイズのシャツはだらしなく見えないように、ベルトで引き締めるのが◎ 足元はシックな黒のシューズで、甘辛ミックスに仕上げた春コーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M