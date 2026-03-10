4.9万回視聴されているのは、東京で保護された猫のその後の姿。優しい人に助けてもらえたラッキーな猫には、「優しい人に出会えて本当にラッキーだったね」「可愛いがってもらってうーんと長生きしてね」などのあたたかいメッセージが集まっています。

【動画：東京の路地裏で『やせ細った野良猫』と出会った結果→４年後…大きく変化した『現在の様子』に感動】

目が開いていない猫を保護

Instagramアカウント「猫と音楽家｜長野移住」に投稿されたのは、東京の路地裏で保護されたキジトラ猫の姿。路地裏に寝そべっていた猫は、風邪をひいていたようでうまく目が開けられない様子だったそうです。鼻水の症状も出ていて、とても痩せていたといいます。

触るとじゃれついてくるような反応を見せ、逃げなかったというキジトラ猫。風邪の症状がつらそうだったこと、痩せていて食事をとれていなさそうなことから、投稿主さんは悩んだ末に保護を決めたそうです。

4年後の現在は？

東京で保護されたキジトラ猫は「マルコくん」と名付けられ、おうちの子に。その後、飼い主となったご夫婦は長野へ移住を決め、もちろんマルコくんも連れて行ったといいます。そして4年後、小さかったマルコくんは4歳に。

今は窓から自然を眺めたり、鳥のさえずりに耳を澄ませたりと、長野を満喫している様子だといいます。それだけでなく、朝には飼い主さんの上に乗って起こしてあげたり、お膝の上でくつろいであげたり、おもちゃで遊んであげたりしているそうです。とても飼い主思いの猫ちゃんですね！

のびのび過ごせる広いおうち

おうちには黒猫のジーナちゃんもいて、楽しく暮らしているとのこと。さらに保護された2匹の子猫もやってきて、にぎやかに過ごしているそうです。おうちの周りにはごはんをもらいにくる外猫たちもいるそうで、マルコくんの周りはいつの間にか猫だらけになったとか。

もしかしたら、東京で保護されたマルコくんが幸せになったことで、ほかの猫たちがウワサを耳にして（？）集まってきているのかもしれませんね。

移住も経験し幸せになったマルコくんの投稿には、視聴者から「幸せな顔を見るとほっとします」「ラッキーを拾ったのだからこれから絶対良い事がありますよ」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「猫と音楽家｜長野移住」には、自然豊かな長野で暮らすたくさんの保護猫や地域猫たちの姿が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫と音楽家｜長野移住」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。