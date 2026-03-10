今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃん。実はこの猫ちゃん、ある条件下での表情のギャップがすごいようです。投稿はThreadsにて、1万回以上表示。いいね数は、3000件を超えていました。

【写真：猫の『寝起きの表情』と『絶好調なときの表情』を比べてみた結果…想像以上の『差』に爆笑】

寝起きと絶好調なときの表情の差がすごい

今回、Threadsに投稿したのは「原ペコリ/絵本作家」さん。

投稿された写真はふたつ。ひとつは、猫ちゃんの寝起きのときの表情。目はしょぼしょぼしており、あきらかに寝起きの顔。テンションも低そうです。

一方、もうひとつアップされたのは猫ちゃんが絶好調でご機嫌だったときの様子。目はキラキラ輝いており、見るからに元気そう。ひとつめの写真とのギャップがすごいです。本当に同じ猫ちゃんなのか疑いたくなるレベルですね。

ギャップが激しい猫ちゃんに注目が集まる

寝起きと絶好調なときの表情の差が激しい猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「寝起きも可愛くてずるい」「アイドルにもオンオフの瞬間がある」「同じ猫さんですか？」「とても同じ子とは思えない」などの声が多く寄せられていました。コメントにもありますが、本当に同じ猫ちゃんとは思えないギャップですよね。それと同時に、どっちの表情も可愛らしいです。

Threadsアカウント「原ペコリ/絵本作家」では、猫ちゃんとの穏やかな日常の様子なども投稿されています。可愛い猫ちゃんの幸せそうな日常に思わず頬が緩みます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「原ペコリ/絵本作家」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。