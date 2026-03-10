新山千春

　タレント新山千春(45)が9日、自身のインスタグラムを更新し、新車のトヨタ「ランドクルーザー70」が納車されたことを報告した。

　「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのは　こちらの再再販ランクル70♡です!早速色々カスタムしました!」と伝えた。「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って　ARBのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました　他にも色々変えてます!!それにしても早速、快適ランクル70Lifeはじまってます♡」と楽しんでいる。

　自身のYouTubeでは納車の様子も公開。ルーフからオーニング（テントの屋根のような日よけ）を伸ばす様子や、元々は黒だったフロントバンパーをメッキ仕様のシルバーに替えたことなども明かしている。

　新山は以前に出演した番組で、20歳で日産「フィガロ」、22歳でローバー「ミニ・クーパー」、25歳からはジープ「ラングラー」に乗っていることを明かしていた。自身のYouTubeでも「jeep愛」を語っていたが、同じ大型SUVに乗り換えた形となった。

　「ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはjeepへの感謝を込めて♡また同じような仕様にカスタムして」と「jeep愛」もチラリ。「四角、直角愛は変わらず♡」と引き続きワイルドなタイプが好みであることを強調した。

　「レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70♡わたしの相棒です　楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います!」と思いを吐露。世界中にファンがいるランクル乗りになったとあって「ランクルファンの皆さん　ランクル初心者の私ですがよろしくお願いします」と呼びかけた。

