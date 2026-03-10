タレント新山千春(45)が9日、自身のインスタグラムを更新し、新車のトヨタ「ランドクルーザー70」が納車されたことを報告した。



【写真】こだわりのフロントバンパーも ランクル70との“2ショット”にご機嫌の新山千春

「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのは こちらの再再販ランクル70♡です!早速色々カスタムしました!」と伝えた。「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って ARBのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました 他にも色々変えてます!!それにしても早速、快適ランクル70Lifeはじまってます♡」と楽しんでいる。



自身のYouTubeでは納車の様子も公開。ルーフからオーニング（テントの屋根のような日よけ）を伸ばす様子や、元々は黒だったフロントバンパーをメッキ仕様のシルバーに替えたことなども明かしている。



新山は以前に出演した番組で、20歳で日産「フィガロ」、22歳でローバー「ミニ・クーパー」、25歳からはジープ「ラングラー」に乗っていることを明かしていた。自身のYouTubeでも「jeep愛」を語っていたが、同じ大型SUVに乗り換えた形となった。



「ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはjeepへの感謝を込めて♡また同じような仕様にカスタムして」と「jeep愛」もチラリ。「四角、直角愛は変わらず♡」と引き続きワイルドなタイプが好みであることを強調した。



「レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70♡わたしの相棒です 楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います!」と思いを吐露。世界中にファンがいるランクル乗りになったとあって「ランクルファンの皆さん ランクル初心者の私ですがよろしくお願いします」と呼びかけた。



（よろず～ニュース編集部）