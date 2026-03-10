福岡内定が決まっている神奈川大学の前田快

3月1日に関東B選抜の優勝で閉幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。

ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は決勝で関東Bに敗れた関東A選抜の10番・MF前田快（神奈川大）について。すでにアビスパ福岡でJ1初ゴールをマークしている秀英MFが抱くボランチ像とは。

高校時代は無名の存在だった。京都サンガU-15では試合に思うように絡めずにU-18昇格を逃すと、「高校サッカーでフィジカルを鍛えて、強豪大学に指定校推薦などで進学してプロになりたいというビジョンがあったので、サッカーもできる進学校に行きたいと思っていた」と、声がかかった四国は香川県の大手前高松高に進学した。

パスセンスとシュートセンスを持ったFW、トップ下、ボランチと中央ならどこでもできるユーティリティープレーヤーとして高校1年から出番を掴み、この年の冬には全国高校サッカー選手権大会に出場。2回戦の丸岡戦では1ゴールをマーク（試合は1-4の敗戦）した。

2年時はプリンスリーグ四国で2ゴール9アシストをマークして4位に貢献し、3年時はキャプテンと10番を託されるが、「プレッシャーもあって上手くいかない1年だった」と目に見える結果を残せなかった。

高校2年生、3年生はインターハイ、選手権共に予選敗退と不完全燃焼の終わり方をしたが、「指定校推薦ではなく、サッカー推薦で大学にチャレンジしたいと強く思うようになりました」と、関東と関西の大学のセレクションを受け、当時関東大学サッカーリーグ3部だった神奈川大学への入学を勝ち取った。

大学に入ると希望をしていたシャドー、トップ下のポジションは、1学年上のMF藤田仁朗（福島ユナイテッド）らが所属し、激戦区だった。1年目は出番が掴めずに苦しむ中で、大きな転機が訪れる。

2年生に上がるタイミングで大森酉三郎監督に「ボランチをやってみたらどうだ」という一言でボランチにコンバートされた。当時、神奈川大は1ボランチシステムを採用しており、大森監督が広い視野からの展開力があり、キープ力を持った前田こそ、中盤の底からゲームメイクができるポテンシャルを持っていると感じたことで、このコンバートが実現した。

ここから彼は水を得た魚のように能力を開花していく。

「（コンバートをした時は）自分はシャドーで生きる選手と自分では思っていたのですが、それがだんだん『無理なんじゃないか』と思うようになっていた時期だったんです。大学に入って、一気に相手のプレスの強度や質が上がった時に、高い位置でボールを受けてもプレスに屈して潰されたり、1枚剥がしたりするプレーが出来ず、相手にとって脅威となる存在になれていないなと。正直、このポジションでの自分の限界を少し感じていたので、自分のフィジカル面、判断力を考えた時にボランチでボールを多く触った方が、より良さが生きると思ったんです」

だからこそ、コンバートには前向きに取り組んだ。アンカーとして後方でどっしりと構えて、ボールを集約させてから広い視野と正確な長短のパスで攻撃の起点を作り出す。攻撃のスイッチを入れるパスを受ける側から、出す側になった彼は、一気にチームの攻守の要になった。

昇格した関東2部で主軸として活躍すると、昨年はダブルボランチとなって「後ろで作るというより、ボックスからボックスをアップダウンしながら攻守に関わるプレーを意識した」と、ボランチとしてさらなる進化に取り組んだ。

◼︎ボランチとして才能開花…内定先で早速プロ初ゴールを決めた

ミドルエリアのどの場所からもボールを出せるし、運べて、ボールを奪える選手として評価を一気に上げると、昨年9月にアビスパ福岡入りが内定。2月8日に行われた、明治安田生命J1百年構想リーグ開幕戦のファジアーノ岡山戦では、後半24分に投入されてJ1デビューを果たすと、0-1で迎えた33分にはMF橋本悠のFKが壁に当たって、ペナルティエリア外にいた前田の前に飛んできた。

すると彼は落下地点にすぐ反応して、ボールの落ち際を右足アウトサイドで叩き、強烈なミドルシュートを放った。ドライブ回転のかかったシュートは、ゴール右ポストを叩いてゴールに吸い込まれた。

「とりあえず枠に入れようと思って打ちました。蹴った瞬間、『これは来たな』と思いました。無名だった僕を神奈川大が拾ってくれて、そこからボランチとして育ててもらった。両親を含め、周りへの感謝の気持ちを込めたシュートでした」

そこから一気に彼の名は全国に轟いた。そしてデンチャレでも関東A選抜の10番を託される選手になった。

「同じ京都U-15で試合にあまり出られなかった林禮蒼（京都橘高〜国士舘大）と僕がこうして関東Aでデンチャレのピッチに立てていることは本当に感慨深いですし、ここまで諦めずにやってきてよかったと心から思っています。でも、本当の勝負はここからだと思っています」

デンチャレでは初戦の関西選抜戦で2枚目のイエローカードを受けて退場し、復帰戦となったグループリーグ最終戦のU-20全日本学生選抜戦では攻撃の起点として躍動したが、関東B選抜との決勝ではハーフタイムでの交代と、思うような活躍はできなかった。

それでも、これまでスポットライトが当たってこなかった中でコツコツと自分を磨き、そこから一気に眩いライトが当たるようになったことで自覚と責任感が生まれ、デンチャレはその責任の重さを知る重要な大会となった。

「もう一度、ボックス・トゥ・ボックスで攻守ともにハードワークをするという自分の特徴を磨いて、もっと成長して、より責任感のあるプレーをしたいです」

真価はまさにここから問われてくる。明らかに次のフェーズへと進んだ前田の覚悟はデンチャレを通してさらに深まった。余談だが、取材後に彼は筆者にこう聞いてきた。

「この取材はどこに掲載されますか？ 僕、今まで取材をされることなんてほとんどなかったので、新鮮なんです。これからいっぱいお願いします」

どんどん成長していくボランチのこれからに大きな期待を寄せる一方で、この初々しさだけはずっと持ち続けて欲しいとひっそりと思った。（安藤隆人 / Takahito Ando）