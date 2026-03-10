『めざましテレビ』3月のエンタメプレゼンターに就任した井上和

写真拡大

　乃木坂46の井上和が、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系／毎週月〜金曜5時25分）で3月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めることが決定した。

【写真】井上和、グラビアオフショットに絶賛の声「美の象徴」

　井上は3月17日、23日、27日の計3回、生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで出演する。エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝えていく。

　井上和は横浜出身の21歳。2022年に乃木坂46へ加入。翌年、『おひとりさま天国』で表題曲初センターに選ばれ、NHK紅白歌合戦に出場した。その後、ミュージカルの主演やファッション誌の専属モデル、ラジオのパーソナリティーなど、活躍の幅を広げ、昨年は地上波ドラマ初主演を果たした。

　1st写真集『モノローグ』は、「オリコン年間BOOKランキング2025」写真集部門で1位を獲得。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に茶々役で出演することが決定しており、さらなる飛躍が期待される。今年夏に開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」では、三代目チェアマンに就任する。

　井上は「子どもの頃から弟たちとめざましじゃんけんをしていました。おかげで井上家の朝はいつもにぎやかでした（笑）。アナウンサーの皆さんが仲良くてアットホームな印象なので、スタジオにお邪魔するのが楽しみです」とコメントを寄せた。

　『めざましテレビ』は、フジテレビ系にて毎週月〜金曜5時25分放送。井上和の生出演は、3月17日、23日、27日の予定。

※井上和、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。

＜コメント全文＞

■井上和（乃木坂46）

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

　すごくうれしかったです！　めざましテレビにこういう形で出演させていただけるなんて思ってもみなかったです。

――早起きは得意ですか？

　苦手です…、でも猫を飼い始めてから、猫が私の上に乗ってジャンプして起こしてくれるので（笑）、起きられるようになりました。

――『めざましテレビ』のイメージは？

　子どもの頃から弟たちとめざましじゃんけんをしていました。おかげで井上家の朝はいつもにぎやかでした（笑）。アナウンサーの皆さんが仲良くてアットホームな印象なので、スタジオにお邪魔するのが楽しみです。

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

　アニメが大好きなので、アニメのエンタメニュースをお伝えできたらうれしいです。緊張するとカミカミになるので原稿読みは心配ですが、一生懸命頑張ります！　食べることも大好きなので食リポもやってみたいです。

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

　緊張していますが、皆さんに元気な朝を届けられるように笑顔で頑張ります！

■チーフプロデューサー・佐々木渉（フジテレビ）

　3月のプレゼンターは、井上和さんです！ アイドル、女優、ファッションモデル、ラジオのパーソナリティーとマルチに大活躍されています。自然体の笑顔が魅力的で、朝から爽やかな癒やしを届けてもらえたらと思います。アニメや猫が大好きということで、さまざまなエピソードも披露していただく予定です。グループでも個人でも幅広く活躍している井上和さんの新たな魅力を、めざましテレビでぜひご覧ください！