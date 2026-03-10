女優の杉咲花、多部未華子が６月１２日配信開始のｐｒｉｍｅ ｖｉｄｅｏドラマシリーズ「クロエマ」（今泉力哉監督）にダブル主演することが９日、分かった。

「逃げるは恥だが役に立つ」で人気の漫画家・海野つなみ氏の同名コミックの実写化。恋も仕事も家も一度に失った３０代のエマ（杉咲）が謎めいた資産家・クロエ（多部）の屋敷にたどり着き、同居生活を始める。占いの店を始めた２人は相談者の言葉の奥にある謎に迫り、関係性を変えていく。

２人は初共演。今泉監督の作品に出演するのは「アイネクライネナハトムジーク」以来、７年ぶりとなる多部は「今泉監督の作品に久しぶりに携わることができ、とても幸せな時間。杉咲花さんのお芝居に日々刺激を受けながら撮影に臨んでいた」と充実感を漂わせた。

演じる女性については「つかみどころがなく、演じながら少しずつ輪郭を見つけていく感覚があった」と分析。「相手によって見せる表情や距離感が自然に変わるよう、余白を大切にしながら演じていた」と明かした。

杉咲は「各話ごとに描かれるラストシーンがすごく好き」と見どころを紹介。「漠然とした不安と、小さないたわり。まどろみのなかにいる間だけは、てんびんが水平を保ってくれるような気がするし、そんなふうに一日を乗り越える夜があったっていいと思う」と続け「このドラマがささやかな癒やしになれたら」と願っていた。