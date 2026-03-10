目黒蓮、スマート＆ふくよか坂本の姿も 実写『SAKAMOTO DAYS』主要キャラ集結のメインビジュアル公開
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、主要キャラクター総勢12人が集結したメインポスタービジュアルが解禁した。描かれるのは、坂本（目黒）と、シン（高橋文哉）をはじめとした“仲間たち”、葵（上戸彩）と花（吉本実由）という“守るべき日常の象徴”、圧倒的なオーラを放つ“ORDER”、迫りくる“×（スラー）一派の魔の手”など、作品の世界観を体現している。
【動画】再現度やば！『SAKAMOTO DAYS』主要キャストが暴れまくる最新特報
本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
坂本の相棒・朝倉シンに高橋、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸、そのほか横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎が脇を固める。
今回解禁となった本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル。ひときわ目を引くのは、現役の殺し屋時代の“スマートな坂本”と、坂本商店の店長となった今の“ふくよかな坂本”がそれぞれの武器を片手に、敵に狙いを定めている姿。どちらも初出しカットとなっており、命がけの日常の幕開けを予感させる。
坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃から飴と輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことができるのか…。
さらにシン・陸少糖（横田）・平助（戸塚）という坂本の心強い仲間たち、“守るべき日常”である坂本が愛する妻子・葵と花、その存在から“最高戦力”というオーラを感じる南雲（北村）・神々廻（八木）・大佛（生見）の【ORDER】、そして、正体不明の×（スラー）と坂本の命を狙う鹿島（塩野）・勢羽（渡邊）。本作の主要キャスト12人が一挙に集まった豪華なビジュアルとなった。13日より全国の映画館にて順次掲出される。
本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
坂本の相棒・朝倉シンに高橋、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸、そのほか横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎が脇を固める。
今回解禁となった本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル。ひときわ目を引くのは、現役の殺し屋時代の“スマートな坂本”と、坂本商店の店長となった今の“ふくよかな坂本”がそれぞれの武器を片手に、敵に狙いを定めている姿。どちらも初出しカットとなっており、命がけの日常の幕開けを予感させる。
坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃から飴と輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことができるのか…。
さらにシン・陸少糖（横田）・平助（戸塚）という坂本の心強い仲間たち、“守るべき日常”である坂本が愛する妻子・葵と花、その存在から“最高戦力”というオーラを感じる南雲（北村）・神々廻（八木）・大佛（生見）の【ORDER】、そして、正体不明の×（スラー）と坂本の命を狙う鹿島（塩野）・勢羽（渡邊）。本作の主要キャスト12人が一挙に集まった豪華なビジュアルとなった。13日より全国の映画館にて順次掲出される。