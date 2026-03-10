ENHYPEN・JUNGWON、山下智久とコラボ「相性が想像以上に良く、とてもマッチしている」 映画『正直不動産』挿入歌【コメント全文】
7人組グローバルグループ・ENHYPENのJUNGWONが、映画『正直不動産』（5月15日公開）挿入曲「声（feat.JUNGWON of ENHYPEN）」で山下智久とコラボレーションすることが10日、発表された。
【個別フォト】ENHYPEN、ダイナミックな表情で新たなヴァンパイア像を完成
今作は、2022年4月期以降スペシャルドラマ、シーズン2、スピンオフドラマとNHKで放送されてきた人気シリーズの映画化。累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の人気漫画が原作となっている。
主演を務める山下が作詞を手掛けた挿入曲に、 JUNGWONがフィーチャリングとして参加することが決定。今回のコラボレーションを受け、JUNGWONは「とても光栄で、良い経験になりました」と感想を述べ、「山下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。日本にいるファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければうれしいです」と伝えた。
また、楽曲について山下は「この音が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ心の重さを軽くできたらうれしいです」と伝え、JUNGWONの参加について「彼の素晴らしい才能とのコラボをとてもうれしく思います。楽しみにしていてください」と呼びかけている。
ENHYPENのリーダーであり、唯一無二のボーカルカラーでグループの楽曲に彩りを 添えてきたJUNGWON。今回のコラボレーションでは、彼の持ち味である繊細かつ中毒性の高い歌声が、山下がつむぐメロディと音楽的シナジーを引き起こす。グループ活動時とはまた一味違うJUNGWONの新たなボーカリストとしての一面が、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込む。
【コメント全文】
■JUNGWON（ENHYPEN）
初めて日本のアーティストの方の楽曲に参加させていただき光栄ですし、映画の挿入歌を歌うことも初めてだったので、とても良い経験になりました。
個人的にこうした穏やかな雰囲気の楽曲が好きなので、制作過程も非常に楽しかったです。完成した音源を聴いた際、山下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。
日本にいるファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければうれしいです。すぐに会いに行きますね。映画『正直不動産』も応援よろしくお願いします！
■山下智久
答えが明確でなくとも、進む先が見えなくとも構わない、不安や揺らぎを否定せず、むしろそれらをすべて受け止めてくれるような曲にしたくて、丁寧につむぎました。この音が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ心の重さを軽くできたらうれしいです。
そしてJUNGWONくんと、彼のすばらしい才能とのコラボをとてもうれしく思います。楽しみにしていてください。
