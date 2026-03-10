杉咲花×多部未華子が初共演 海野つなみ原作『クロエマ』を今泉力哉監督がドラマ化 Prime videoで6月12日配信
俳優の杉咲花と多部未華子がダブル主演を務める、Prime Original新ドラマシリーズ『クロエマ』が、6月12日より動画配信サービス「Prime Video」で世界独占配信されることが発表された。全5話構成で、毎週金曜日に、3週にわたり配信される。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が解禁となった。
【動画】ドラマ『クロエマ』特報映像
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で知られる漫画家・海野つなみの同名連載作品を実写化した甘くてちょっとダークな占いミステリー。杉咲と多部は本作が初共演となる。監督と脚本は、Prime Originalドラマ 『1122 いいふうふ』の今泉力哉（監督）と今泉かおり（脚本）の夫婦が再起用された。
物語は、恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）が、謎めいた資産家クロエ（多部）の屋敷にたどり着くことから始まる。性格も立場も対照的な二人は、クロエの趣味である“クロニクルカード占い”をきっかけに占いの店を開くことに。
店にはさまざまな悩みを抱えた相談者が訪れ、二人は占いを手掛かりに、その言葉の奥に隠された謎へと迫っていく。家族でもない、友達でもない、それでも一緒にいてなぜだか心地がいい。ちょっぴり変な二人がたどり着く物語の結末とは…。
解禁されたティザービジュアルでは、ドラマにも登場する“クロニクルカード”を背景に、杉咲演じるエマと多部演じるクロエがこちらを見つめる印象的なデザインに。原作コミック第1巻の表紙を再現したビジュアルとなっている。
特報映像は、人生のどん底にいるエマが屋外で眠っているところをクロエに見つけられ、「あやしいものではないです、すぐに出て行きます」という場面からスタート。ひょんなことから同居生活を始めるふたりは、「お店開いてみたらどうですか？」というエマの一言をきっかけに、クロエの趣味である“クロニクルカード占い”のお店を開くことになる展開が描かれる。宙に舞うカードとともにクロエが「なにか、修羅場的な?」という意味深な言葉を残すシーンなど、立場も性格も対照的な二人の前に待ち受ける謎を予感させる内容となっている。
今泉監督によるドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』でも主演を務める杉咲は、「本作で各話ごとに描かれるラストシーンがすごく好きです。（中略）このドラマがささやかな癒しになれたら幸いです」とコメント。
2019年の『アイネクライネナハトムジーク』以来の今泉組参加となる多部は「今泉監督の作品に久しぶりに携わることができ、とても幸せな時間でしたし、杉咲花さんのお芝居に日々刺激を受けながら撮影に臨んでいました」と振り返った。
今泉監督は「人間の営みにおけるさまざまな悩みについてのお話でありながら、ちょっとなんとも言えない不穏な空気がずっとベースに流れている。占い、パフェ、さまざまな謎……たくさんの顔をもつ作品になっている」と語っている。
『クロエマ』はAmazonプライム特典対象作品。プライム会員は、追加料金なしで視聴できる。
■主演：杉咲花（主人公・エマ）役のコメント
私は、本作で各話ごとに描かれるラストシーンがすごく好きです。漠然とした不安と、小さないたわり。まどろみのなかにいる間だけは、天秤が水平を保ってくれるような気がするし、そんなふうに一日を乗り越える夜があったっていいと思う。このドラマがささやかな癒しになれたら幸いです。
■主演：多部未華子（主人公・クロエ）役のコメント
クロエという人物は掴みどころがなく、演じながら少しずつ輪郭を見つけていく感覚がありました。相手によって見せる表情や距離感が自然に変わるよう、余白を大切にしながら演じていました。今泉監督の作品に久しぶりに携わることができ、とても幸せな時間でしたし、杉咲花さんのお芝居に日々刺激を受けながら撮影に臨んでいました。それぞれの形で、この物語を受け取っていただけたらうれしいです。
■監督：今泉力哉のコメント
杉咲花さん×多部未華子さん、というとても魅力的で面白い俳優たちとともに、海野つなみさんが生み出したかわいらしいのにめんどくさくて奇怪な（!?）キャラクターや物語の実写化に携われて、とてもうれしかったです。大きな出来事が起きる、というよりは、人間の営みにおけるさまざまな悩みについてのお話でありながら、ちょっとなんとも言えない不穏な空気がずっとベースに流れている。占い、パフェ、さまざまな謎……たくさんの顔をもつ作品になっております。基本的には、なんだかんだ、やさしい人たちのお話だと思っております。ご期待ください。
■脚本：今泉かおりのコメント
一見遠慮がちだけど驚くほど楽観的で芯のあるエマと、冷たく見えて結局は他人をほっとけない人情深いクロエ。原作を読ませていただいた時、まずこの二人のキャラクターに大変魅力を感じました。また、「占いに答えは無い。あるのはきっかけだけ」という深みのあるテーマを重くならずに伝える原作の雰囲気も大切に、脚本にしっかり反映させたいと思いました。杉咲さん、多部さんが演じるクロエマは想像以上に魅力的で、たくさんの方に見ていただけるのが本当に楽しみです。
■原作：海野つなみのコメント
杉咲花さん・多部未華子さんという人気も実力も兼ね備えたお二人のW主演、今泉力哉監督、脚本は同じく映画監督でもある今泉かおりさん、こんな素晴らしい布陣でドラマ化というお話をいただいて、ただの映画・ドラマ好きとして、ワクワクしました。ちょっと謎めいて、ちょっと笑いがあって、ちょっとホッとして、ちょっとチクッとして、〆には特別なパフェが出てくる。原作の世界観を上手に再構築した素敵なドラマを、どうかお楽しみいただけますように。
■プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー：大石圭介のコメント
Prime Original新ドラマシリーズ『クロエマ』をお届けできることを大変うれしく思います。原作・海野つなみ氏が描く、軽やかさの奥に人の本音がにじむ世界観を、繊細な心理描写に定評のある今泉力哉監督と今泉かおり氏のタッグが丁寧に映像化しました。杉咲花さんと多部未華子さんという確かな実力を持つお二人が生み出す、緊張感と心地よさが同居する関係性も大きな見どころです。占いをきっかけに浮かび上がる悩みと、エマ・クロエの二人の行方をぜひ見届けてください。
