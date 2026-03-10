元恋人と20年越しに結婚するも日本で急死、台湾女優の母が悲しみに暮れる韓国人夫の近況明かす

1年前に日本で急逝した台湾女優バービィー・スー（徐熙媛）さんの遺族の近況が明かされた。

台湾メディア『ETtoday』は3月9日、バービィー・スーさんの母親がSNSに、娘が眠る金宝山の墓域を訪れた際の切実な心境を綴ったと報じた。

併せて公開された写真には、雨の中、娘の像をいたわるように見つめる母親の姿が収められていた。

母親は「愛する私の宝物へ。台北の天気は悪くないけれど、あなたに会いに山へ来たら、雨風が吹き荒れていて悲しくてたまらない。お母さんの心も言葉にできないほど苦しいわ」と、切実な恋しさを吐露した。

続けて「幸いなことに、あなたを愛する多くのファンが今も花を送り、会いに来てくれているわ」と、ファンたちの変わらぬ声援に感謝を伝えた。

ほかにも、婿であるク・ジュンヨプの近況に触れ、「息子は風邪を引いているのに、いつも通り時間通りに朝食を用意して、あなたと一緒に食べているわ。彼には本当に感謝している」と伝えた。

（写真＝ク・ジュンヨプSNS）バービィー・スーさんとク・ジュンヨプ

最後に「子供たちが健康で安らかに育つよう、私が見守っていくわね。愛しているわ」と付け加えた。

20年前に恋人関係にあったク・ジュンヨプとバービィー・スーさんは、2022年に劇的に再会して夫婦となり、韓国と台湾両国で話題のカップルとして愛された。

しかし、2025年2月の家族旅行中にバービィー・スーさんがインフルエンザによる急性肺炎で突然この世を去り、再会からわずか数年で死別の痛みを経験することになった。

（記事提供＝OSEN）