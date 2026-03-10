定年退職をして老後の生活設計を立てていた紙記信さん（仮名・65歳）は、「年金が月18万円もらえるなら、何とか生活できる」と安心して自宅のリフォームローンを組みました。しかし、いざ年金の受給が始まると、税金や社会保険料が天引きされていることに気づきます。「額面」と「手取り」の違いを把握していなかったために、いきなり老後のゆとりを奪われてしまった60代夫婦の事例を紹介します。

年金受給額の誤解の元となった「ねんきん定期便」

紙記信さん（仮名・65歳）は、大学卒業から勤めあげた中堅メーカーを定年退職しました。妻は同い年の専業主婦で、老後のマネープランは信さんが中心となって立てていました。

「毎年届く『ねんきん定期便』のハガキには、私の受給見込み額が年額で『216万円』と記載されていました。12カ月で割れば月々18万円。妻の分（年額72万円）と合わせれば月24万円の収入になる計算です。これだけあれば、夫婦の基本的な生活費は十分にまかなえるだろうと安心しきっていました」

しかし、65歳を迎えて初めて届いた「年金振込通知書」のハガキを開いた信さんは、自分の目を疑いました。そこに記載されていた信さんの実際の振込額（手取り）は、月に換算すると約15万円しかなかったのです。

「18万円のはずだろ？ まさか3万円も引かれるなんて聞いてないぞ！」

慌てて年金事務所に確認すると、年金からは介護保険料や国民健康保険料、所得税、住民税が特別徴収、つまり天引きされていると説明されました。

会社員時代の給与と同じように、年金も額面通りに振り込まれるわけではないという事実を、なんと信さんはこのとき初めて知ったのです。

想定外の手取り減で「リフォームローン」が重荷に

手取りが想定より月3万円も少ないという現実は、紙記さん夫婦の家計に静かなダメージを与えました。とくに負担となったのは、退職直前に契約した自宅の水回りとバリアフリー化のリフォームローンでした。

「夫婦で月24万円入るから大丈夫だろうと、月々3万5,000円のローンを組んでしまったんです。でも、天引きで実際の世帯手取りは20万円ほどに減ってしまいました。リフォームローンと年々上がる光熱費、食費の負担を差し引くと、毎月のやり繰りはギリギリです。たまの旅行や外食といった、想定していた老後のゆとりはありません」

日々の生活費はなんとか年金内に収めているものの、もし冠婚葬祭や家電の故障といった突発的な出費があれば、貯金から取り崩すしかありません。長生きリスクを考えれば、年金生活のスタート時点から貯金を減らしていくのは大きな不安が伴います。

信さんは、ねんきん定期便の額面を鵜呑みにしてしまった自分の見通しの甘さを反省しています。現在は少しでも家計に余裕を持たせるために、無理のない範囲で週に3日、近所のスーパーでアルバイトを始める準備を進めているそうです。

額面通りには受け取れない年金

信さんのように、年金の「額面」と「手取り」のギャップに苦しむシニアは少なからずいます。年金の受給額が年額18万円以上の人は、原則として年金から各種税金や社会保険料が天引きされる仕組みになっています。

総務省が発表した「家計調査報告（2025年平均）」を読み解くと、二人以上の勤労者世帯だけでなく、年金生活を中心とする高齢者世帯においても、税金や社会保険料といった「非消費支出」の負担が家計を強く圧迫している現状がうかがえます。物価上昇に伴う生活費の増加だけでなく、こうした天引きされる支出が年金生活者のゆとりを奪っていると推測できます。

現役時代に届く「ねんきん定期便」には、天引きされる前の「額面」が記載されています。そこから各種保険料などが引かれることを前提に、手取りは8割から9割程度になる（月に換算して数万円は引かれる）と保守的にシミュレーションしておくことが、老後破綻を防ぐための必須条件といえるでしょう。

