好き＆行ってみたい「新潟県の道の駅」ランキング！ 2位「ながおか花火館」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、直売所には春を告げる山菜や瑞々しい野菜が並び始める時期となりました。休憩スポットとしてだけでなく、わざわざ足を運びたくなるような魅力あふれる拠点の数々に注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「新潟県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ドームシアターで花火の迫力を体感できるのがすごいし、特別な体験ができそうだから」（30代女性／石川県）、「長岡花火の迫力を体感できるドームシアターが併設されており、季節を問わず花火の感動を味わえるのが魅力だからです。施設自体が非常に新しくて綺麗ですし、フードコートのラインナップも豊富で、新潟ドライブの拠点として非常に楽しめます」（30代男性／東京都）、「地元のグルメを楽しめました」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「お酒の種類がたくさんある」（50代男性／京都府）、「新潟県の『新潟ふるさと村』は、県内最大規模の道の駅で、新潟の食・文化・観光が一度に楽しめるスポットです。新鮮な魚介や特産品が並ぶバザール館、新潟の歴史を学べる施設、四季折々の花々、美味しい地元グルメなど、ここに行けば新潟の魅力をまるごと満喫できる点が一番の魅力です」（40代男性／千葉県）、「県内の土産がほぼあるバザール館が面白く楽しめる」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：ながおか花火館（長岡市）／24票日本三大花火の一つ、長岡花火の魅力を一年中体験できる施設です。ドームスクリーンでの花火映像体験や、花火の歴史を学べるミュージアムが人気。地元長岡のグルメが揃うフードコートやお土産コーナーも充実しており、国道8号線沿いのアクセスしやすい立ち寄りスポットとして親しまれています。
1位：新潟ふるさと村（新潟市）／58票新潟の歴史、文化、そして「食」が丸ごと楽しめる巨大な観光拠点です。県内の特産品が並ぶバザール館は圧巻の品揃えで、お土産探しに最適。郷土料理を楽しめるレストランや、新潟の歴史を学べるファイブワンいいね！新潟館、四季折々の花が楽しめる庭園など、一日中楽しめるアミューズメントパークのような道の駅です。
