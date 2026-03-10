異なる3つの表現を完成させる、共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しを整理して、正解を導き出してみましょう。

日常的に使う表現の中に、パズルのような共通点を見つけてみませんか？

今回は、人の振る舞いや美しい宝石の名前に注目した言葉をそろえました。3つの空欄すべてに共通して当てはまる「2文字の音」が何か、考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

ひか□□
□□らるど
おさ□□

ヒント：5月の誕生石としても知られる、鮮やかな緑色の宝石といえば？

答えを見る






正解：えめ

正解は「えめ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えめ」を当てはめると、次のようになります。

ひかえめ（控えめ）
えめらるど（エメラルド）
おさえめ（抑えめ）

主張を抑えた「控えめ（ひかえめ）」や、高貴な輝きの「エメラルド（えめらるど）」の中に、勢いをセーブする「抑えめ（おさえめ）」が共通の音で繋がっていました。和語とカタカナ語が混ざっていますが、同じ響きが言葉の芯になっているのが面白いですね。パズルが解けたような心地よさを味わえたでしょうか。

