【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 共通する2文字は何？ 「輝く宝石」がヒント
日常的に使う表現の中に、パズルのような共通点を見つけてみませんか？
今回は、人の振る舞いや美しい宝石の名前に注目した言葉をそろえました。3つの空欄すべてに共通して当てはまる「2文字の音」が何か、考えてみてください。
ひか□□
□□らるど
おさ□□
ヒント：5月の誕生石としても知られる、鮮やかな緑色の宝石といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えめ」を当てはめると、次のようになります。
ひかえめ（控えめ）
えめらるど（エメラルド）
おさえめ（抑えめ）
主張を抑えた「控えめ（ひかえめ）」や、高貴な輝きの「エメラルド（えめらるど）」の中に、勢いをセーブする「抑えめ（おさえめ）」が共通の音で繋がっていました。和語とカタカナ語が混ざっていますが、同じ響きが言葉の芯になっているのが面白いですね。パズルが解けたような心地よさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
