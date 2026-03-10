「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」（税込 1180円）

　「松屋」は、3月10日（火）10時00分から、「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」を、全国の店舗で発売する。

【写真】テイクアウトも可能！　メニューは2種をラインナップ

■「松屋」流の定番韓国グルメ

　今回登場するのは、韓国の焼肉料理「サムギョプサル」を「松屋」流に仕上げた定食メニュー。

　しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は、肉々しくほどよく柔らかい食感で、香ばしい豚肉の旨みとジューシーな脂身の甘みが広がるほか、ごま油の香りが食欲を刺激し、ごはんがすすむという。

　また付け合わせには、食欲を揺さぶるにんにくや、焼いたお肉から出た旨味がしみ込むキムチ、厚切りのお肉にも合うように開発したコチュジャンたれと、シャキシャキの青ネギを採用。一口ごとに、違う味わいが楽しめる。