侍ジャパンほかWBCの熱戦を完全収録『WBC2026メモリアルフォトブック』3・26発売 大谷翔平、吉田正尚、鈴木誠也ら選手たちの勇姿を“ぎゅっと”1冊に
世界文化社は、現在開催中の『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』で躍動する野球日本代表・侍ジャパンの戦いをまとめた『WBC2026メモリアルフォトブック』（税込1400円／A4・全108ページ）を3月26日に発売する。侍ジャパンの激闘に加え、大会全47試合の結果や選手データなども収録した充実の内容となる。
【写真】現在、制作中！貴重な写真やデータ情報をまとめたメモリアルブックの誌面イメージ
侍ジャパンは、大谷翔平、吉田正尚、鈴木誠也ら世界トップクラスのスターを擁する布陣で出場。6日にWBC1次ラウンドの初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦を13-0で勝利すると、続く韓国、オーストラリア戦も勝利し、早くも準々決勝進出を決めた。WBC2連覇を目指すチームの戦いに、より一層の注目が集まっている。
本書では、試合中継では映しきれない選手の表情やベンチの様子、チームの一体感などを迫力ある写真とレポートで紹介。ページをめくるごとに大会の名場面や歓喜の瞬間がよみがえる内容となっている。
また、大会に出場した全20チーム、約600人の選手情報を掲載。1次ラウンドから決勝までの全47試合について、試合結果や投打の成績を完全収録する。侍ジャパンだけでなく、アメリカやドミニカ共和国など各国代表の熱戦も写真とともに振り返ることができる。
さらに、選手の活躍や舞台裏のエピソードを伝える読み物「選手ストーリー」も収録し、写真集としてだけでなく読み物としても楽しめる構成となる。
