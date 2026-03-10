乃木坂46井上和「めざましテレビ」3月マンスリーエンタメプレゼンター就任「笑顔で頑張ります」
【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46の井上和が、フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』（毎週月曜〜金曜：5時25分〜8時14分）で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することが決定。3月17日、23日、27日の計3回生出演する。
井上は、6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えてゆく。
井上は横浜出身の21歳。2022年乃木坂46に加入。翌年「おひとりさま天国」で表題曲初センターに選ばれ、NHK紅白歌合戦に出場した。その後、ミュージカルの主演やファッション誌の専属モデル、ラジオのパーソナリティーなど活躍の幅を広げ、2025年地上波ドラマ初主演を果たす。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に茶々役で出演することが決定しており、さらなる飛躍が期待される。2026年夏に開催の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」では、3代目チェアマンに就任する。
エンタメプレゼンターの就任を聞いたときの心境として、井上は「すごくうれしかったです！めざましテレビにこういう形で出演させていただけるなんて思ってもみなかったです」と喜びをコメント。また、エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことについては「アニメが大好きなので、アニメのエンタメニュースをお伝えできたらうれしいです。緊張するとカミカミになるので原稿読みは心配ですが、一生懸命頑張ります！食べることも大好きなので食リポもやってみたいです」と期待を寄せた。
2018年6月からスタートした『めざましテレビ』のマンスリーエンタメプレゼンターは、俳優・アイドル・芸人など、日本のエンターテインメント界で活躍している方々をキャスティング。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」、「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行う。7時台はMCの1人として企画コーナーから番組終了まで出演。プレゼンターとして軽部アナの隣で一緒に情報を伝え、時には掛け合いながらコーナーを展開する。アナウンサーとのコンビネーションはもちろん、たまに起こるかもしれない新鮮で楽しい化学反応も見どころだ。（modelpress編集部）
ー エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「すごくうれしかったです！めざましテレビにこういう形で出演させていただけるなんて思ってもみなかったです」
ー 早起きは得意ですか？
「苦手です…、でも猫を飼い始めてから、猫が私の上に乗ってジャンプして起こしてくれるので（笑）起きられるようになりました」
ー 『めざましテレビ』のイメージは？
「子どもの頃から弟たちとめざましじゃんけんをしていました。おかげで井上家の朝はいつもにぎややかでした（笑）アナウンサーの皆さんが仲良くてアットホームな印象なので、スタジオにお邪魔するのが楽しみです」
ー エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「アニメが大好きなので、アニメのエンタメニュースをお伝えできたらうれしいです。緊張するとカミカミになるので原稿読みは心配ですが、一生懸命頑張ります！食べることも大好きなので食リポもやってみたいです」
ー 視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「緊張していますが、皆さんに元気な朝を届けられるように笑顔で頑張ります！」
「3月のプレゼンターは、井上和さんです！アイドル、女優、ファッションモデル、ラジオのパーソナリティーとマルチに大活躍されています。自然体の笑顔が魅力的で、朝から爽やかな癒やしを届けてもらえたらと思います。アニメや猫が大好きということで、さまざまなエピソードも披露していただく予定です。グループでも個人でも幅広く活躍している井上和さんの新たな魅力を、めざましテレビでぜひご覧ください！」
