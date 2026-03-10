改名そして約3年ぶりのグラビア復帰！幸田あかり『週プレ』グラビアで魅せる進化した艶やか美ボディ

幸田あかりが、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号に登場。

幸田あかり ©笠井爾示／集英社

【プロフィール】

幸田あかり（こうだ・あかり）

2004年1月2日生まれ 東京都出身

身長160cm 血液型＝O型

2021年に週プレでグラビアデビュー。俳優業を中心にモデルなど幅広く活躍中。出演舞台『白さげないで、赤あげる。』が東京・新宿眼科画廊で4月24日（金）～29日（水・祝）に公演予定。

公式X ＆ Instagram【＠akari_koda_】

その他、本号と同時リリースの【大増量】幸田あかり写真集「私物語」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 3月9日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【大増量】幸田あかり写真集「私物語」©笠井爾示／集英社

＜特集情報＞

『週刊プレイボーイ』12号は3月9日に発売！