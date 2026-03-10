

井上和

乃木坂46の井上和が10日、アイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」のチェアマンに就任することが発表された。

世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（以下、TIF）を主宰するフジテレビTOKYO IDOL PROJECTは、2026年7月31日、8月1日、2日の3日間、お台場・青海周辺エリアで「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）を開催。そして本日、今年の「TIF2026」より、「乃木坂46」の井上和がTIFチェアマンに就任することを発表した。

これまでTIFは、初代チェアマンを指原莉乃、二代目チェアマンを長濱ねるが務めた。「乃木坂46」の井上和は三代目のチェアマンとして「TIF2026」を盛り上げる。

井上和は、2022年に「乃木坂46 5期生」としてデビューし、「おひとりさま天国」「チートデイ」など表題曲でセンターに抜てき。ラジオパーソナリティーを務めるなどグループの中心メンバーとして活躍するほか、ファッション誌の専属モデルや2026年の大河ドラマ出演など、モデル・俳優としても活動の幅を広げている。さらに、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することも発表された。今後、番組内でもTIF2026の情報を届ける。

2010年に初開催したTIFは、昨年開催した「TIF2025」で15周年を迎えた。同イベントでは総勢214組・1,561名のアイドルが出演し、3日間で約8万5千人を動員。最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTとなるなど、記念イヤーにふさわしい盛況となった。

TIF2026チェアマン 井上和（乃木坂46）コメント

皆さん、はじめまして！「TOKYO IDOL FESTIVAL」の三代目TIFチェアマンを務めさせていただくことになりました。乃木坂46の井上和です。

15年の歴史を持つTIFには、初代・指原莉乃さん、そして、二代目・長濱ねるさんと、アイドルとしても活躍されてきたお２人がチェアマンを担当されています。これまでのチェアマンのお仕事を参考にしながら、私なりにしっかり受け取って繋ぎたいと思います。

また、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターも務めさせていただくことになりました！今後、番組の中でもTIF2026の情報をお伝えできたらいいなぁと思っております。

アイドルの皆さん、そして、ファンの皆さんの想いが詰まったTIFの魅力を、私自身も楽しみながら、お届けしていきたいと思います。

頑張ります！よろしくお願いします！

TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 公演概要

●公演名：TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック●日程 ：2026年7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）●会場 ：お台場・青海周辺エリア●主催 ：TOKYO IDOL PROJECT●URL ： https://official.idolfes.com/s/tif2026/