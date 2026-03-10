本日の予定【経済指標】
【中国】
貿易収支（年初来）（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 （貿易収支)
予想 1885.0億ドル 前回 1692.1億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【韓国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）08:00
予想 -0.3% 前回 -0.3%（前期比)
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
【日本】
実質GDP２次速報値（2025年 第4四半期）08:50
予想 0.3% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.2% 前回 0.2%（前期比年率)
予想 3.4% 前回 3.4%（GDPデフレータ・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（1月）16:00
予想 157.0億ユーロ 前回 172.0億ユーロ（171.0億ユーロから修正）（貿易収支)
【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）18:30
予想 1.9% 前回 2.1%（前年比)
【米国】
中古住宅販売件数（2月）23:00
予想 388.0万件 前回 391.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.2% 前回 -8.4%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります
