【中国】
貿易収支（年初来）（2月）時刻未定
予想　N/A　前回　（貿易収支)
予想　1885.0億ドル　前回　1692.1億ドル（貿易収支（ドル建て）)

【韓国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）08:00
予想　-0.3%　前回　-0.3%（前期比)　
予想　1.6%　前回　1.5%（前年比)

【日本】
実質GDP２次速報値（2025年 第4四半期）08:50
予想　0.3%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.2%　前回　0.2%（前期比年率)　
予想　3.4%　前回　3.4%（GDPデフレータ・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（1月）16:00　
予想　157.0億ユーロ　前回　172.0億ユーロ（171.0億ユーロから修正）（貿易収支)

【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）18:30
予想　1.9%　前回　2.1%（前年比)

【米国】
中古住宅販売件数（2月）23:00
予想　388.0万件　前回　391.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-1.2%　前回　-8.4%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更することがあります