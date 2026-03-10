＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ

静寂に包まれた制限時間いっぱいの土俵上で、突如として披露された“肉体美”の誇示に館内が騒然となった。

ご当地・大阪出身の力士が、仕切りの中で見せた異例の「マッスルポーズ」。その隆起した僧帽筋と気迫溢れる佇まいに館内は「おぉ」とどよめき、ファンからは「筋骨隆々」「筋肉は裏切らない」と驚きと称賛の声が上がった。

前頭十二枚目・朝紅龍（高砂）が、前頭十一枚目・獅司（雷）を押し出しで下し、無傷の2連勝を飾った一番。その出来事は時間いっぱいの最後の仕切りで訪れた。

胸をバシバシと叩いた後にマッスルポーズ披露

呼出から渡されたタオルで丁寧に汗を拭った朝紅龍は、気合を注入するように右手、左手で自身の胸をバシバシと2回ずつ強打。すると次の瞬間、西の花道に向かって両腕を力強く屈曲させる「マッスルポーズ」を披露した。178センチの体に凝縮された筋肉がボコボコと浮き上がる光景に、館内からは「おぉ…」と地鳴りのようなどよめきが。この光景に、ABEMAの実況も「筋骨隆々。僧帽筋がすごいですね。ご当所ということで気合が入ってると思います」と、125キロの身体に宿るパワーに脱帽の様子だった。

取組では、192センチ、171キロという規格外の巨体を誇るウクライナ出身・獅司に対し、朝紅龍は真っ向勝負。獅司の強烈な「おっつけ」に押し込まれそうになる場面もあったが、冷静に相手の動きを見極めると、絶妙なタイミングで叩いて体勢を崩した。そこを一気に逃さず押し出し、地元・大阪のファンの前で鮮やかな白星を挙げた。

土俵上でのルーティンから完璧な勝利まで、朝紅龍が見せたパフォーマンスに視聴者からは「角界一の僧帽筋」「マッスルポーズした」「ムキムキ」「筋肉は裏切らない」と、その肉体派ぶりに魅了されたコメントが殺到。敗れた獅司は1勝1敗となった。ご当地場所で最高のスタートを切った朝紅龍。その「鍛え抜かれた筋肉」が今場所の土俵を熱くさせそうだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）