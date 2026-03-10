竹内涼真主演、井上真央がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『再会～Silent Truth～』。第7話を終え、南良刑事（江口のりこ）の追求により23年前の事件の状況が徐々に明らかとなり、あとは岩本万季子（井上真央）が所持していると疑われる拳銃さえ見つかれば事件の真相が明らかになるという状況。拳銃が見つかることでいったい何が明かされるのか、そして拳銃の行方を考察してみたい。

参考：日本の映像作品で“銃”はどう描かれてきた？ 『再会』『野良犬』『リボルバー』などから検証

23年前の事件をしつこく調べる南良が、当時事件現場に居合わせた飛奈淳一（竹内涼真）、清原圭介（瀬戸康史）、万季子、佐久間直人（渡辺大知）を連れて、23年前に圭介の父・清原和雄巡査（弓削智久）が現金輸送車の強盗犯・大島伸和（白石直也）が逃走した森の中で相撃ちとなり殉職した場所で改めて実況見分をした。その結果、淳一は「自分が発砲して大島を射殺した」と23年間抱えていた秘密を告白。ただ、南良は小学生の淳一が撃った弾丸が大島に当たるとは到底思えず、他に撃った人物がいると踏んでいる。それをハッキリさせるために、「拳銃を早く見つける必要がある」というのが、これまでの展開だ。

拳銃が見つかり、真実が明かされれば23年間苦しめられてきた淳一の苦悩も解消されるわけだが、自ずと拳銃を隠し持っている人物が「直人の兄の佐久間秀之（小柳友）を射殺した犯人」なのがほぼ確定する。ここまでの流れから、ほぼ確実に万季子が秀之を撃ったと思われ、南良も万季子に「拳銃の在処が分かれば淳一は救われる」と揺さぶりをかけている。

23年前の事件について、ドラマ公式サイトにある南良の捜査日記には「当時の捜査資料の記録は、これだけだ。あれほどの重大事件なのに、あまりにも簡潔な報告書だ」と記されている（※）。また、南良は銃声の数にこだわるような記載をしており、南良が推測するには、まず清原巡査長が威嚇射撃をして、大島が反撃の1発、清原はもう1発威嚇射撃をするも、大島は怯むことなく清原巡査に発砲し、心臓に被弾した清原巡査長が倒れた。その周辺にいた4人の小学生は、淳一が撃った1発を含め5発の銃声を聞いている。

清原が所持していたニューナンブM60の装弾数は5発のリボルバー式で、2つのアクションを行うダブルアクショントリガー。誤射を防ぐために引き金が重く設計されている銃なので、腰が引けた小学生が簡単に扱える代物ではなく、淳一は命中させるどころか発砲すらしていない可能性が高い。南良は「撃てる人間は絞られる。例えば、この場所に一番最初に到着した人物」と考えていた。登場人物の中で23年前の事件現場にいた人物は、拳銃の行方を気にしている小杉房則署長（段田安則）しかいない。当時、所轄にいた小杉は強盗殺人犯が逃走中ということで、現場に駆り出され、そして保護された彼ら4人の様子も見ていた。つまり、現場に一番最初に到着し、簡潔な報告書を書いたのは小杉の可能性が高い。

ここで疑われるのが、もし小杉が現場に駆けつけ大島を撃った、もしくは第三者が撃ったとしたら、なぜ「清原巡査の拳銃で撃たれた」ことになるのか。淳一が撃っていなかったとするなら拳銃に残った弾数が合わなくなるので、拳銃をすり替えた可能性もあり、報告書の改ざんが疑われる。もし小杉が撃っていたとしても隠す必要はないので、順当に考えるなら共犯関係か、上層部や権力者に改ざんするよう脅されていた可能性もある。淳一が撃ったと思い込んでいるのも、小杉がそう信じ込ませたのかもしれない。

また淳一視点での回想シーンなので、淳一の思い込みの映像かもしれないが、大島は逃走中に背中を撃たれていたため、相撃ちというのは不自然で、しかも大島は拳銃を持っていなかった。現金輸送車を襲うというのは確実に共犯者がいるはずで、盗んだ3000万は逃走中に共犯者に渡した可能性もある。データを改ざんした人物こそが共犯者で、大島を裏切って3000万を手に入れたと推測できる。いずれにせよ拳銃さえ確認できれば、残弾数なのか、線状痕か、それとも登録番号なのかは分からないが、南良は真相が掴めると確信しており、小杉は南良の動きに動揺している。

続いて、スーパー店長殺害事件について。現時点では万季子をかばう直人が「兄の秀之を撃った」と自首し、拳銃は川に捨てたと供述している。しかしこれまでの流れで考えるなら、息子の万引きの件で、約束である夜11時にスーパーの事務所に行く前に、万季子は護身用にタイムカプセルから拳銃を持ち出して交渉に向かった可能性が高い。そこで万季子に肉体関係を要求してくる秀之と揉めて、万季子が秀之を撃ち逃走。その後、出張先から帰国した直人が空港から直行でスーパーに行くと、倒れている秀之と拳銃、そして万季子のジャケットのボタンを見つける。万季子の犯行だと判断し証拠隠滅に動いたのだろう。万引きの防犯映像がないことから、瞬時にデータを持ち出せるのはスーパーの関係者以外にいないはずで、直人の行動なら辻褄があう。

ただ、次回予告では圭介も殺人後の現場を見ている描写があった。もし交渉時間の11時に圭介と万季子が事務所に向かった時には既に死んでいたとすると、それより前に万季子が単独でやったと思われる。直人が秀之に最初の30万を渡した際に、秀之に呼び出されて2人だけで取引条件を言われていたため、直人が先に始末していてもおかしくはない。しかし、圭介には犯行時間にホテルにいたアリバイがある。一方、万季子は「美容室にいた」というアリバイが崩れたので、限りなくクロに近い。次回予告でも拳銃を握っていた。

ただ、万季子は淳一に拳銃に関して「1人じゃ掘り起こせない」と言っていた。直人の自供では、小杉の拳銃は「兄が森で拾ったものだ」と言う。次週のあらすじに「万季子と直人だけが共有していた《胸を引き裂く過去の秘密》も明らかになる――」とある。回想シーンで高校生になった直人が街中で万季子と再会した際、悪友を連れた秀之が直人をカツアゲをするのを見て、気の強い万季子が秀之をビンタをするというシーンが描かれていた。面子を潰された秀之が、あのまま終わるわけはない。そして、正樹が万引きをしたことで秀之から電話があり、「思い出した？ 俺のこと」と嫌らしい笑い声で話す声に固まる万季子の描写を見る限り、過去に何らかの関係性があったのは明白。

直人が万季子に、「何があっても守る」と言う理由は、万季子のことが好きなのはもちろん、そう言わせるほどの凄惨な何かが過去にあったのだろう。圭介が淳一とタイムカプセルを掘り起こした際、中に拳銃は入っておらず、淳一に詰められた直人は、「兄には腕力で勝てないから強力な武器が欲しいと、何年も前に掘り起こしたのではないか？」と疑われていた。もしかすると、学生時代に直人が万季子を守るために拳銃を掘り起こしたが、秀之に拳銃を奪われていた可能性もある。ただそうなると、秀之なら何発か使用していそうなので、弾数で真実を見つけるのは難しくなりそうだ。また、高校時代に既に万季子が拳銃を掘り起こして復讐のために所持していたという線も考えられる。

全く別ルートで考えるとするなら、小学生の淳一たちがよく通った喫茶店「サボテン」のマスターを河内大和が演じているというのが、当時の共犯者の可能性を匂わせる。直人は大型複合施設を建てる事業計画を反対する小売業者から嫌がらせを受けていた。マスターはそのうちの1人で、万季子がボディガードとして雇った、もはやヒットマンなんてことはさすがにないか。

ただ、事件の真相以上に気になるのがそれぞれの純愛の行方だ。あの時に銃を持ち去らなければ、淳一は街を出ることもトラウマを抱えることもなく、4人が楽しい青春時代を過ごし、万季子と結婚する明るい未来があったかもしれない。しかし今、殺人事件が起きたことで万季子と淳一が再会することができ、タイムカプセルのように心に閉じ込めていた2人の思いがゆっくりと開き、その純愛によって自首へと向かわせる（かも？）のは何という皮肉な運命。

淳一は23年前の重い十字架により、今井博美（北香那）と同棲するも幸せになることを拒んできた。しかし、万季子が自首することでその十字架をようやく降ろすことができる。万季子が自首すると孤児となる正樹のためにも、淳一は万季子を選びそうだし、勘の良さそうな博美は淳一の万季子への思いも気づき、淳一と別れる選択を選ぶとしたら、それもまた純愛だと考える。いったい万季子はどんな運命の選択をするのか、ミステリーだけでなく恋愛模様にも最後まで注目したい。

参照※ https://www.tv-asahi.co.jp/saikai/diary/

（文＝本 手）