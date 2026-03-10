BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ] 1 - 2 [フェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダ]

BNPパリバ・オープン第6日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフとフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが対戦した。

第1セットはマルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフが7-6で先取。第2セットはフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが6-2で奪い返すと、第3セットもフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが10-5で制し、フェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-10 07:22:05 更新