【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第6日 マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ vs フェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダ
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ] 1 - 2 [フェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダ]
BNPパリバ・オープン第6日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフとフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが対戦した。
第1セットはマルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフが7-6で先取。第2セットはフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが6-2で奪い返すと、第3セットもフェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダが10-5で制し、フェリックス オジェ アリアシム / セバスチャン コルダがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-10 07:22:05 更新