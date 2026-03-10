日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1960円高の5万4560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61583.15円 ボリンジャーバンド3σ
59774.64円 ボリンジャーバンド2σ
57966.12円 ボリンジャーバンド1σ
56157.60円 25日移動平均
55545.00円 一目均衡表・基準線
55545.00円 一目均衡表・転換線
54560.00円 10日夜間取引終値
54456.00円 5日移動平均
54349.08円 ボリンジャーバンド-1σ
52833.33円 75日移動平均
52728.72円 9日日経平均株価現物終値
52580.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52540.56円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50732.05円 ボリンジャーバンド3σ
46616.15円 200日移動平均
株探ニュース
