　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1960円高の5万4560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61583.15円　　ボリンジャーバンド3σ
59774.64円　　ボリンジャーバンド2σ
57966.12円　　ボリンジャーバンド1σ
56157.60円　　25日移動平均
55545.00円　　一目均衡表・基準線
55545.00円　　一目均衡表・転換線
54560.00円　　10日夜間取引終値
54456.00円　　5日移動平均
54349.08円　　ボリンジャーバンド-1σ
52833.33円　　75日移動平均
52728.72円　　9日日経平均株価現物終値
52580.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
52540.56円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50732.05円　　ボリンジャーバンド3σ
46616.15円　　200日移動平均


株探ニュース