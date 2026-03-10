　10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比98.0ポイント高の3658ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4081.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3974.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3867.93ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3761.06ポイント　　25日移動平均
3709.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3709.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3658.00ポイント　　10日夜間取引終値
3654.19ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3651.80ポイント　　5日移動平均
3575.84ポイント　　9日TOPIX現物終値
3557.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3553.41ポイント　　75日移動平均
3547.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3440.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3214.23ポイント　　200日移動平均


