10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比98.0ポイント高の3658ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4081.67ポイント ボリンジャーバンド3σ

3974.80ポイント ボリンジャーバンド2σ

3867.93ポイント ボリンジャーバンド1σ

3761.06ポイント 25日移動平均

3709.75ポイント 一目均衡表・基準線

3709.75ポイント 一目均衡表・転換線

3658.00ポイント 10日夜間取引終値

3654.19ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3651.80ポイント 5日移動平均

3575.84ポイント 9日TOPIX現物終値

3557.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3553.41ポイント 75日移動平均

3547.32ポイント ボリンジャーバンド2σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3440.45ポイント ボリンジャーバンド3σ

3214.23ポイント 200日移動平均





