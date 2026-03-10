10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



798.82ポイント ボリンジャーバンド3σ

778.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

758.09ポイント ボリンジャーバンド1σ

750.00ポイント 10日夜間取引終値

745.40ポイント 5日移動平均

743.09ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値

737.72ポイント 25日移動平均

733.00ポイント 一目均衡表・転換線

731.97ポイント 200日移動平均

724.50ポイント 一目均衡表・基準線

717.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ

704.05ポイント 75日移動平均

699.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

696.98ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

676.62ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

