日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55 生放送）。3月10日（火）の放送では、火曜レギュラーのいとうあさこが、デビュー40周年の歌手・俳優 今井美樹をゲストに迎え、静岡県と山梨県をまたぐ日帰り女子旅へ！

■デビュー40周年の今井美樹 SNSへのこだわりや意外な素顔を公開

今年でデビュー40周年、62歳を迎える今井。最近始めたというInstagramでは、写真に写り込んだ不要なものを消去する加工技術を使いこなすなど、デジタルに強い一面を披露。旅の途中では、さだまさしが作詞・作曲、アルバムプロデューサーでもある夫の布袋寅泰がギターで参加した新曲に込めた思いや、全国25公演のツアーに向けた意気込み、そして「自分自身の笑顔」を掘り起こしたいという現在の心境を語る。

■静岡・山梨の春を満喫！富士山を望む絶景とご当地グルメ

今井といとうは朝8時に東京を出発し、夜6時に山梨県のグランピング施設を目指す“大人の遠足”へ 。道中では、今井が思わずスマホを向けるフォトスポットや、絶品グルメが続々登場する。

▼道の駅 朝霧高原（静岡県）：名物の「富士宮やきそば」や「ニジマスの塩焼き」を堪能。さらに、バーベキュー食材として、肉厚な巨大なめこや、寒さで甘みが増した旬の白菜、東欧伝統の焼きチーズなどを買い込む。

▼富士の絶景と体験：雄大な富士山をバックに乗馬体験や餌やりを楽しみ、幸運をもたらすといわれる蹄鉄（ていてつ）にまつわるトークも。

▼お土産エピソード：いとうが今井の母親へ静岡銘菓「こっこ」をプレゼントする心温まる場面も。

