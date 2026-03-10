一夜にして約１０万人の命が失われた東京大空襲から１０日で８１年となる。

落語家の二代目林家三平さん（５５）は昨年末、大空襲で戦争孤児となった経験を伝えてきた母の海老名香葉子さんを亡くした。９２歳だった。それから初めて迎える３月１０日を前に、落語などを通じて母の遺志を継ぐ決意を新たにしている。（仲條賢太）

「本来なら母が出てきて話をすると思いますが、昨年１２月２４日、サンタさんのそりに乗ってお空に行ってしまいまして……」。東京都江東区のホールで８日に開かれた「東京大空襲を語り継ぐつどい」。三平さんは、集まった約２００人を前にそう切り出すと、子どもの頃から聞いてきた母の戦争体験を語った。

大空襲の日、海老名さんは家族で唯一、静岡県に疎開していて無事だったが、今の墨田区の自宅にいた祖母と両親、兄２人、弟１人の家族６人が犠牲に。生き延びたのは２歳年上の兄だけだった。

わずか１１歳で戦災孤児となり、親戚の家を転々とした。その後、落語家の養女に迎えられ、「昭和の爆笑王」と呼ばれた初代林家三平と結婚。４人の子どもを育て、夫の死後はエッセーの執筆や講演などで自身の境遇を伝えてきた。

次男の三平さんも母の思い出を聞いて育った。戦前には、家族でフルーツパフェを食べたり、すき焼きを食べたりした楽しい話も多かった。だからこそ、家族を一夜で失った悲しみの深さを感じたという。

母は戦後、進駐軍の米兵からチューインガムをもらった話も聞かせてくれた。あまりのおいしさに「このままだと、家族を殺した米軍のことを『ありがたい』と思ってしまう」とその場で吐き出し、生涯ガムは口にしなかった。家族の遺体と対面できなかったためか、晩年になっても「もしかしたら兄弟が明日帰ってこないだろうか」とつぶやいたこともあった。

◎

母が高齢になる中、三平さんは、母のように戦災孤児として人生を翻弄（ほんろう）された証言者が少なくなっていくことに不安を感じてきた。母の話を語り継ごうとしても、当時を体験していない自分が発する言葉には重みが足りないという悩みもあった。

自分なりに伝えられることは何なのか――。たどり着いた答えは「国策落語」だった。戦時中、落語家らは検閲を恐れて権力の風刺や男女の色恋などの場面がある演目を控えてきた。一方で、戦意高揚が目的の国策落語を創作して演じたが、その存在は戦後、歴史に埋もれていた。三平さんは史料をもとに祖父の七代目林家正蔵が作った演目「出征祝」を復活させ、２０１６年から各地で口演している。

出征祝は、父が息子に召集令状が届いたことを喜び、送り出すストーリー。初代三平も学徒出陣で特攻要員となった。三平さんは「祖父は、なんとか父の外地への出征を避けてもらいたいと軍部に協力したのではないか」と心境をおもんばかりつつ、「当時の日本がなぜ家族の出征を喜ばざるを得ない空気になったのか、考えるきっかけになれば」と語る。

◎

三平さんは８日の「つどい」でも、「はっきり言って全く面白くございません」と冒頭にことわりを入れ、「出征祝」を演じた。会場が沈黙する中、「（大空襲体験者の）２世として、何ができるかを深めてまいりたい」と締めくくると、大きな拍手が湧き起こった。

三平さんは誓う。「母が亡くなり、今年は語り部１年生。母の思いを託されたと思って続けていきます」

◆東京大空襲＝太平洋戦争末期の１９４５年３月１０日未明に米爆撃機Ｂ２９が行った無差別爆撃。現在の墨田区、江東区、台東区など木造家屋の密集地域に大量の焼夷（しょうい）弾が投下された。約１０万人が死亡、約２７万戸の家屋が燃え、被災者は約１００万人に上った。

犠牲者追悼 「続けるのが使命」

東京大空襲の犠牲者を追悼する法要が９日、東京都台東区で開催され、関係者ら約１５０人が参列した。参列者らは、海老名香葉子さんが２００５年に建てた慰霊碑「哀（かな）しみの東京大空襲」の前で手を合わせた。

海老名さんの長男で落語家の林家正蔵さん（６３）は「（今の）世界にも戦禍があって、悲しい思いをしている母のような子どもたちがいる」とし、「母の思いは身にしみている。続けていくのが使命だ」と話した。