【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−0 京都サンガF.C.（3月8日／JFE晴れの国スタジアム）

【映像】4人相手に「ソロ鹿島る」瞬間

ファジアーノ岡山のFWルカオが1人で“鹿島る”プレーが話題を集めている。4人の相手選手に囲まれてもボールをキープした驚愕のフィジカル能力にファンも「おかしいってマジで」と驚いた様子だった。

3月7日に明治安田J1百年構想リーグ第5節・ファジアーノ岡山vs京都サンガF.C.が行われた。65分のルカオ投入から徐々にホームチームがペースを握ると、84分に同じく途中出場のMF松本昌也の得点で先制に成功した。

試合は岡山が1ー0とリードしてアディショナルタイムに突入する。虎の子の一点を守る展開となったホームチームを助けたのが、前線で起点となっていたルカオだった。

90+7分に岡山の前線へ滞空時間の長いボールが送られると、背後に抜け出したブラジル人FWが頭でコントロール。コーナーフラッグ付近にボールを持ち出してボールをキープした。

時間を使うプレーに対して京都の選手は4人がかりでボールを奪いにいった。しかし、ルカオは両腕と腰を使いながら上手くボールを隠し、相手を十分に引きつけてからMF宮本英治にパスを出した。

“重戦車”と呼ばれるルカオにしかできない、複数人を相手にした1人でのボールキープはSNSでも話題に。ファンからは「ルカオのソロ鹿島るで声出た」「ルカオの鹿島るめちゃくちゃスーパーだった！！！ヤベー！」「ルカオ強すぎておもろい」「おかしいってマジで」「どうやったらボール取れるの」と驚きの声があがった。

ルカオのボールキープで上手く時間を消化した岡山は、84分に生まれた先制点を守り切って1ー0で勝利。ホームで貴重な勝点3を獲得した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）