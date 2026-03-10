映画『正直不動産』吹石一恵、岩崎大昇、山崎努が参戦！ 挿入歌には山下智久×ENHYPEN・JUNGWON
山下智久が主演する映画『正直不動産』（5月15日公開）より、吹石一恵、KEY TO LIT・岩崎大昇、山崎努の出演が発表。併せて、山下自身が作詞を担った楽曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」が挿入曲に決定したほか、本予告＆ポスターが解禁された。
【動画】永瀬がかつてのライバル桐山のピンチに協力!? 『正直不動産』本予告
本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
この度、吹石一恵、岩崎大昇（KEY TO LIT）、山崎努の出演が発表。吹石と岩崎は、「正直不動産」初参戦となる。
『Ｓ−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』（2015）以来、久々のスクリーン登場となる吹石は、トマト農園を一人で守りながら、桐山が関わる大規模開発計画に巻き込まれていく道畑早苗役。
岩崎は、売れないミュージシャンで月下の幼馴染・山口ヒロト役。ライアー永瀬との過去の契約がきっかけで賃貸トラブルに発展するという役どころだ。「歌も芝居もギターも上手い」という理由から、劇中で歌唱シーンがあるヒロト役に起用されたという岩崎は、精度をよりアップさせるため、ギター演奏を猛特訓したと明かしている。
さらに、ドラマでも登場している、神出鬼没の和菓子職人・石田努役の山崎の出演も明らかに。山崎と山下は『クロサギ』で初共演して以来の仲。山崎のドラマ版『正直不動産』への定期的な出演も、「智久のためなら」と山崎が快諾して実現したもの。今回も山下が師と仰ぐ山崎が製作陣からのオファーに二つ返事で応え、共演の約束を実現させた。
また、山下自身が作詞を担った楽曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」が、挿入曲に決定。山下にアーティストとしても本作にかかわってもらいたいという製作陣の熱望により制作されたこの楽曲には、グローバルに活躍する7人組グループ・ENHYPENのリーダー、JUNGWONがフィーチャリングとして参加。山下×JUNGWONによる奇跡のコラボレーションが実現した。同曲は劇中、永瀬と桐山（市原隼人）の友情が描かれる重要なシーンで流れる。
挿入曲について、山下は「答えが明確でなくとも、進む先が見えなくとも構わない、不安や揺らぎを否定せず、むしろそれらをすべて受け止めてくれるような曲にしたくて、丁寧に紡ぎました」とコメント。
JUNGWONは「個人的にこうした穏やかな雰囲気の楽曲が好きなので、制作過程も非常に楽しかったです。完成した音源を聴いた際、山下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました」と語っている。
併せて、本予告＆ポスターが解禁。本予告映像では、嘘がつけない営業マン・永瀬財地（山下智久）の前に、現代社会の闇を象徴する不動産の難題が次々と立ちはだかる。海外不動産投資詐欺、悪質な地上げに加え、かつて「ライアー永瀬」として強引な契約を結んでいた時代の過去のトラブルまでが噴出し、絶体絶命の危機が永瀬を襲う。
映像の後半は、永瀬のかつてのライバルであり元同僚の不動産ブローカー・桐山貴久（市原隼人）との場面に。当初は一触即発の緊張感が漂うも、永瀬が「友達として協力する」と宣言すると、挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」が流れ、二人が共闘する胸熱な展開が映し出されている。
本ポスターは、「正直者は“夢”を見る!?」というキャッチコピーと共に、登坂不動産の月下（福原）らお馴染みのメンバーに加え、今回発表された追加キャスト、そして因縁のライバル・ミネルヴァ不動産の面々までもが勢揃いしたもの。青空と東京の街並みを背景に、オールスターキャストが集合した、清々しくも力強いビジュアルに仕上がった。
また今回、ムビチケの発売が決定。3月20日10時より、一部オンラインサイトで販売がスタートする。詳細は映画の公式サイトを参照。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。
※岩崎大昇、山崎努の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※山下智久とJUNGWONのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山下智久（永瀬財地役）
答えが明確でなくとも、進む先が見えなくとも構わない、不安や揺らぎを否定せず、むしろそれらをすべて受け止めてくれるような曲にしたくて、丁寧に紡ぎました。
この音が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ心の重さを軽くできたら嬉しいです。そしてJUNGWON君と、彼の素晴らしい才能とのコラボをとても嬉しく思います。楽しみにしていてください。
■JUNGWON／ENHYPEN（挿入歌参加）
初めて日本のアーティストの方の楽曲に参加させていただき光栄ですし、映画の挿入歌を歌うことも初めてだったので、とても良い経験になりました。
個人的にこうした穏やかな雰囲気の楽曲が好きなので、制作過程も非常に楽しかったです。完成した音源を聴いた際、山下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。
日本にいるファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければ嬉しいです。すぐに会いに行きますね。映画『正直不動産』も応援よろしくお願いします！
