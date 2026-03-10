女優・高島礼子が9日、自身のインスタグラムを更新。観劇に出かけたことを明かし、有名女優との2ショットをアップした。



高島は「先日、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』 ロン役のキャッツファミリーの上山竜治さんに会いに 久々に、紀香ちゃんと観劇」とつづり、女優・藤原紀香と並んだ写真を公開した。ピースサインの高島の横で、藤原は洗練されたサングラス姿。品のある落ち着いたコーデの競演に圧倒される。



舞台はハリー・ポッター役を俳優・藤原竜也、石丸幹二、向井理、稲垣吾郎らそうそうたる面々が演じてきており、俳優・上山竜治のロン・ウィーズリー役もタレント・ひょっこりはん、ライス・関町知弘、俳優のチョウ・ヨンホらが演じている。



高島は「始まったばかりの時観ましたが パワーアップしてるのか 益々面白くなり圧倒されました」と報告し、ロングランらしく日々進化を遂げる舞台に感動した様子。上山も3ショットとともに感謝をつづり、「凄く作品を楽しんでくれ、喜んでいただき褒めていただき、とっても嬉しい上山でした。」と伝えた。



高島と藤原といえば、2024年に上演された舞台「メイジ・ザ・キャッツアイ」で共演している。北条司氏原作の漫画「キャッツ♥アイ（CAT'S EYE）」を明治時代に置き換え、藤原は次女の来生瞳、高島は長女・泪、剛力彩芽が三女・愛と三姉妹を演じ、上山も刑事役で出演。今年9月から福岡、東京、大阪で再演されることが発表されている。



ファンからは「客席が華やか過ぎます」「素敵なツーショット」「仕事のモチベ上がりました」「周辺の方々ビックリしたのでは」といった声のほか、「仲良し姉妹での観劇」「秋が楽しみ」と再演を心待ちにするコメントも寄せられていた。



