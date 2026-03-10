日本人の“神業”が「何だこれ？」 異次元ヘッドに驚愕…ドイツで圧倒「嗅覚はFW並み」
ザンクトパウリ安藤智哉が、バックヘッドで味方につないで好機を演出した
ドイツ1部ザンクトパウリのDF安藤智哉が“神業”ヘディングで味方のシュートチャンスを演出した。
ザンクトパウリは現地時間3月8日にブンデスリーガ第25節でフランクフルトと対戦。試合はスコアレスドローで終わったなかで、安藤がゴール前で驚きのプレーを披露した。
前半23分、左からのコーナーキックで安藤は自身のヘディングシュートが相手DFに当たったこぼれ球に即座に反応。体勢を崩しながらも空中のボールをバックヘッドで味方につないだ。シュートは惜しくも枠外となったが、27歳の日本人DFはボールに食らいつく執念と身体能力の高さを示した。
スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xは「何だこれは！？」と驚きの言葉とともに安藤のプレー動画を公開。安藤のプレーに対して「すげぇ」「神業すぎる」「嗅覚はFW並み」といったコメントが寄せられていた。
この冬にザンクトパウリに加入し、すぐにセンターバックのレギュラーポジションを掴んだ安藤。守備の要を担うだけでなく、相手ゴール前でも存在感を示していた。（FOOTBALL ZONE編集部）