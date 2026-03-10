誇り高い武家のお姫様から物乞いへ――。幕末から明治へと移り変わる中、身を落としていく様を気迫たっぷりに演じ視聴者の目を釘付けにしたのは、雨(う)清(し)水(みず)タエ役の北川景子（39）だ。

【画像】こんな北川景子は見たことがない…完全ノーメイクで披露した"圧巻の女優魂"を見る



北川景子

DAIGOと互いの両親が「協力するから出てほしい！」

意外にも、今回が初めての朝ドラ出演。インタビューでは、若い頃に何度もヒロインオーディションに落ち、「ご縁がないものと思っていた」と語っていた。

北川は2016年にDAIGOと結婚し、20年に第一子を、24年に第二子を出産したばかり。子どもがまだ幼く、『ばけばけ』の撮影スタジオのある大阪での撮影は育児負担が夫にかかるため何度か断ったが、DAIGOと互いの両親が「協力するから出てほしい！」と背中を押したことで出演を決意したという。

今回演じたのは、松江藩元上級武士（堤真一）の妻・タエ。トキ（郄石あかり）を養子に出してからは、生みの母であることを隠し、親戚として距離を保ちつつ成長を見守る。北川も現場では、大阪で1人暮らしをしながら撮影に臨む郄石に「体調どう？」などと優しく声を掛け“ママさん”に徹していたようだ。

女優イメージを変えた“密売シングルマザー”の演技

北川と言えば、ドラマ『家売るオンナ』シリーズ（日本テレビ）で好演した不動産会社のスーパー営業ウーマンのような「できる女」の役柄が多かった。

近年は母親役が続き、なかでも彼女の新境地を拓いたのが、昨年11月公開の映画『ナイトフラワー』だろう。子どもを養うためにドラッグの密売に手を染めるシングルマザーという過酷な役に挑んだ。内田英治監督が起用理由を語る。

「以前ドラマでご一緒した時から、人間の裏側を表現できるポテンシャルを秘めた方だと感じていました。ほぼ100％断られるだろうと思いながらオファーしたのですが、彼女は初めから前向きで、『やりましょう』と」

「美」を手放してでも役作りを徹底

内田監督が目を見張ったのは、北川のストイックな役作り。財布からお金を出す動作にまで気を配る細やかな演技のみならず、外見にもリアリティを追求。脱色し青く染めた髪に、着古した服という格好に加え、

「ほぼ全編にわたり、完全ノーメイクで撮影しました。彼女が演じることで、いわゆる“美しすぎるシングルマザー”になる懸念があったのですが、杞憂でした」（同前）

「美」を手放してでも役作りを徹底する場面は、『ばけばけ』でも。夫が武士から転身し織物工場を営むも経営難に。その夫が亡くなり工場は倒産、家は没落する。

視聴者に衝撃が走ったのは生活に困窮したタエが物乞いに身をやつすシーン。髪はほつれ、肌は浅黒く、着物の衿は黄ばみ、回を追うごとに汚れていった。制作統括の橋爪國臣氏が「本当に役者魂がすごい」と、撮影の裏側を明かす。

「物乞いを演じることに抵抗を示されることは全くありませんでした。むしろ北川さんから『もっと汚しましょう！』と提案があり、我々が思っている以上に、どんどん汚れた姿になってくれた。徹底して物乞いになろうとする北川さんの思いに美術やメイクスタッフも応え、よりよいシーンになった」（同前）

俳優・北川景子「第2章」への期待感

所作指導を務めた藤間豊宏氏もこう称える。

「物乞いの姿になっても、お姫様の品のいい佇まいが失われることはなく、流石だなと思いました」

今年不惑を迎える北川。前出の内田監督は、俳優・北川景子の「第2章」にこう期待を寄せる。

「台詞は完璧、感情のオンオフは自由自在でいつでも涙を流せる。そんな職人的な部分に加え、20代、30代で積んできた人生経験とキャリアが、内面の演技にも磨きをかけている。今後ますます開花していく女優さんだと思っています」

女優人生の新たなページが開かれようとしている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）