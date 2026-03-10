「蛇です」「蛙です」「（2匹そろって）ねぇ〜！」

【画像】実は“本当の姉妹”ではなかった…阿佐ヶ谷姉妹の意外な素顔

朝からびっくりな「異色ナレーション」で、ドラマに軽やかな空気をもたらしているのは、お笑い芸人・阿佐ヶ谷姉妹の2人――。

◆◆◆

異例のナレーションに抜擢されたワケ

ともに、薄ピンクのドレスにメガネ、髪型はボブがトレードマークの渡辺江里子（53、姉並びに蛇）と木村美穂（52、妹並びに蛙）によるコンビの阿佐ヶ谷姉妹。

「見た目もそっくりな2人ですが、実は赤の他人。おばさんのあるあるネタや、オペラ歌手並みの歌唱力を活かした歌ネタなどで話題になり、2018年に『女芸人No.1決定戦 THE W』で優勝し、ブレイク。今回は脚本のふじきみつ彦さんの推しで抜擢された」（芸能記者）

制作統括の橋爪國臣氏が語る。

「当初、ナレーションは置かない方針で脚本家と話していました。しかし、重い物語を和らげる存在が必要だと考え、『阿佐ヶ谷姉妹なら、視聴者目線で寄り添えるのでは』と意見が一致しました。史実でも、八雲・セツ夫妻の庭には蛇と蛙がいたことから、二人を重ねる案がすぐに生まれました。作中ではショッキングな展開も挟まれますが、姉妹の“井戸端会議”が、物語に柔らかい余韻を与えてくれている」

アパートの大家さんを“直撃”すると…

阿佐ヶ谷姉妹扮する（？）蛇と蛙はヘブンとトキ夫婦の家の庭に住んでいる設定だが、実際に姉妹が住んでいるのはコンビ名の通り、東京・阿佐ヶ谷。ブレイクした今も、築31年、木造2階建て、家賃6万2000円のアパートに15年以上住み続けている。アパートの大家さんが語る。

「最初は江里子さんが1人で住んでいたのですが、よく美穂さんが部屋に遊びに来ていたのね。でも、顔が似ているから私は全然気づかなかった。そしたらそのうち美穂さんと2人で来て『一緒に住みます』って。え、2人いたのって（笑）。

ただ6畳一間だし、いくらなんでも狭いだろうと思っていたら、8年前に隣の学生さんが引っ越して。それで美穂さんが『空いた部屋に移ります』と」





朝ドラもたけなわな今年1月末にはこんな「事件」もあった。

「美穂さんが慌てて『台所が水漏れしちゃって』と助けを求めに来たの。見に行ったら蛇口のパッキンがダメになっていた。いろんな都合で修理は次の日の早朝しかできなそうだったので、ダメ元で『明日の朝7時は寝ているよね』と聞いたら『起きています』って。

すぐに直してもらったら、美穂さん『本当にありがとうございます』って今まで見たこともない笑顔で言ってました」（同前）

近所のカフェ店長がにこやかに証言

すっかり阿佐ヶ谷に溶け込んでいる様子の姉妹。記者が聞きこむと次々とマル秘エピが飛び出した。アパートの近所の煎餅店の店主の話。

「最近は、2人が出張に行くたびに静岡のモツ煮込みや北海道の大きな昆布なんかをお土産にくれる。朝ドラ見てるよって報告したら、美穂ちゃんが冗談めかして『早く人間に戻りたいわ〜』と。蛙と蛇だからそのうち人間に化けてドラマに出れればいい、なんて話をしてるんだけど」

近所のカフェ店長が笑う。

「時々、街で見かけたときは2人とも神対応。『マスターいつもごちそうさまです』って江里子さんが言ってくれて、美穂さんはニコニコしながらお姉さんの後ろにいる。なんだか座敷童子みたいでね（笑）。2人を街で見つけると、ラッキーデーになるんですよ。本当に街に溶け込んでいて、一瞬気づかない。『あれ、今の阿佐ヶ谷姉妹だったよね』みたいなこともよくあって、それがまた座敷童子っぽいというか（笑）」

読者の皆さんも阿佐ヶ谷に幸運を探しにいってはいかがか、ねぇ〜！

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）