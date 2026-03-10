『豊臣兄弟！』茶々役で注目 乃木坂46井上和、『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンター担当【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46の井上和（21）が、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当することが決定した。
初回は17日、そして23日、27日の計3回生出演する。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えてゆく。
井上は横浜出身の21歳。2022年乃木坂46に加入。翌年『おひとりさま天国』で表題曲初センターに選ばれ、NHK紅白歌合戦に出場した。その後、ミュージカルの主演やファッション誌の専属モデル、ラジオのパーソナリティーなど活躍の幅を広げ、昨年地上波ドラマ初主演を果たす。1st写真集『モノローグ』は、「オリコン年間BOOKランキング2025」写真集部門で1位を獲得。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に茶々役で出演することが決定しており、さらなる飛躍が期待される。今年夏に開催の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」では、三代目チェアマンに就任する。
■井上和（乃木坂46）コメント
――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
すごくうれしかったです！めざましテレビにこういう形で出演させていただけるなんて思ってもみなかったです。
――早起きは得意ですか？
苦手です･･･、でも猫を飼い始めてから、猫が私の上に乗ってジャンプして起こしてくれるので（笑）起きられるようになりました。
――『めざましテレビ』のイメージは？
子どもの頃から弟たちとめざましじゃんけんをしていました。おかげで井上家の朝はいつもにぎやかでした（笑）。アナウンサーの皆さんが仲良くてアットホームな印象なので、スタジオにお邪魔するのが楽しみです。
――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
アニメが大好きなので、アニメのエンタメニュースをお伝えできたらうれしいです。緊張するとカミカミになるので原稿読みは心配ですが、一生懸命頑張ります！食べることも大好きなので食リポもやってみたいです。
――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
緊張していますが、皆さんに元気な朝を届けられるように笑顔で頑張ります！
■チーフプロデューサー・佐々木渉（フジテレビ）コメント
3月のプレゼンターは、井上和さんです！アイドル、女優、ファッションモデル、ラジオのパーソナリティーとマルチに大活躍されています。自然体の笑顔が魅力的で、朝から爽やかな癒やしを届けてもらえたらと思います。アニメや猫が大好きということで、さまざまなエピソードも披露していただく予定です。グループでも個人でも幅広く活躍している井上和さんの新たな魅力を、めざましテレビでぜひご覧ください！
