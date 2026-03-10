●高気圧に覆われて、日中は瀬戸内側ほど青空が広がる予想

●最高気温は各地12度前後。概ね2月並みの寒さで、空気の冷たさが身にしみる一日に

●空気は冷たくても、花粉の飛散には注意。きょう10日(火)も大量飛散のおそれ



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜、北風とともに雨雲が流れ込みました。日本海側を中心にところどころで天気が崩れ、山間部では雪が降ったところもありましたが、この時間はすでに落ち着いた空模様が戻っています。





きょう10日(火)はこの先夜にかけて、北から張り出す高気圧にしっかりと覆われる予想です。

日中はよく晴れるものの、高気圧の縁を回る北風が流れ込み、きょう10日(火)も気温の上がり方が鈍くなります。

予想最高気温はきのう9日(月)とほとんど変わらず、だいたい12度くらいで、きょう10日(火)も一日冬服の出番となりそうです。





空気は冷たくても、花粉の飛散には注意が必要です。

スギ花粉の飛散は今まさにピークを迎えていて、きょう10日(火)も各地で極めて多くなると見込んでいます。ただし例年3月半ばから、スギ花粉の飛散は落ち着いてくる傾向にあります。来週の終わりの時期に期待しながら、しっかり乗り越えていきましょう。







きょう10日(火)は午前を中心にところどころ雲が多くなる予想です。

日中は瀬戸内側ほど青空が広がり、日ざしがたっぷり届く見込みです。







日中の最高気温は各地12度前後。

山間部では一桁にとどまるところもあり、空気の冷たさが身にしみる一日となりそうです。

きょう10日(火)も概ね2月並みの寒さが続きますが、あす11日(水)の朝は気温がガクッと下がります。

内陸や山間部を中心に0度を下回るような強い冷え込みとなりそうです。今夜は一段と暖かくしてお休みください。





これから週末にかけて晴れ間の出る日が多くなりますが、13日(金)は一時天気が不安定となる可能性があります。また朝晩は暖房器具が活躍するような冷え込みがしばらく続き、日中も日ざしの割に空気が冷たく感じられそうです。

ただし週末からは最高気温が15度を超えるところも多く、昼間は春らしい暖かさとなっていきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）