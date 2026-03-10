「俺は絶対に諦めたくない」――絶望状況で韓国を繋ぎ止めた主将イ・ジョンフの言葉　同僚が証言した劇的8強の背景【WBC】

プレーでも、そして言葉でもチームを支えたイ・ジョンフ(C)Getty Images

試合終了の瞬間、イ・ジョンフは膝から崩れ落ち、グラブで顔を覆いながら涙を流した。このキャプテンの振る舞いが示すように、韓国の選手たちは相当な重圧下でのプレーを余儀なくされていた。

【動画】痛恨のエラー 元NPB助っ人の豪州遊撃手のプレーを見る

しかし、彼らは絶望的な状況から“逆境”をはねのけた。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦で、韓国は7-2の勝利。5点差以上をつけ、かつ2失点以内に抑えなければ、勝っても準々決勝進出が出来ない過酷な条件をクリアし、C組2位通過を果たした。

決して楽な状況ではなかった。チームは7日の日本戦から連敗。接戦をモノにできないもどかしい試合展開もあって、国内でも批判の声が増幅した。「もはや日本とは『ライバル』という修飾語が恥ずかしいほど実力差が開いた」（日刊紙『Mania Times』）と糾弾するメディアもあった。

今にも切れてしまいそうな韓国ナインの集中の糸。これをギリギリで支えていたのは、他でもないオーストラリア戦後に泣きはらしたイ・ジョンフだった。

試合後に『朝鮮日報』などで「生きてきてこんなに緊張した試合は初めてだった」と振り返ったほどのプレッシャー。それでもイ・ジョンフは、何とか空気を変えようと奔走した。