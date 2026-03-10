「最高の1冊」を目指すガチのぶつかり合い！本造りに携わる人間ドラマが熱いお仕事小説『本のエンドロール』

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。先日、出版科学研究所により2025年の出版市場に関する統計が発表されました。紙の本の推定販売金額は低下傾向と出ましたが、業界もようへい氏も下を向くことなく前向きです！ 今回は「本」について書かれた「本の本」をご紹介。一冊の本ができるまでの物語ですが、どのような小説になっているのでしょうか。

本を愛する人が、本を愛する人たちを描く

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人、ようへいでございます。

三省堂書店札幌店さんで2月半ばまで開催しておりました「ようへいの選書フェア」について、書店様から御礼のお言葉をいただきました。いや、「こちらこそ！」ですよ。

何作かは店頭で売り切れたり、特に推した作品が「オンエア後に図書館の予約件数が増えていた」というメールをリスナーからいただいたり。三省堂書店の皆様も「本を買っていただくのが一番ですが、本に触れる”きっかけがある”ことが嬉しい」と仰っていました。改めましてありがとうございました。

2月下旬の読売新聞に、「出版市場」についての記事が掲載されていました。

実際に掲載された統計によれば、2025年の推定販売金額は9,647億円でした。1996年は「2兆6000億円」の売り上げがありましたので、当時と比べると3分の1弱に減っているのです。さらに言うと、1975年以来、50年ぶりに1兆円を割ったそうです。

同じ日の社会面にも、本に関する記事が出ていました。

大学生が1ヶ月に書籍に使うお金、これが平均「1000円を下回った」という記事です。1980年代にピークだった時は、下宿生が月5,350円（平均値）、通学生は4,280円でした（下宿生の方が生活を切り詰める気がするのですが、そういう学生の方が書籍代は高かった）。

40年前比で1/4〜1/5くらいに減っていますし、現在の方が物価は格段に高いわけですから、実数で考えると相当買わなくなっていることが、データから分かります。

よく言わせていただくのですが、「本が一番クオリティが高く面白い時代はいつなのか」というと、これは常に「今」なのです。常に記録を更新しています。過去の名作は残っていますし、後に名作となるような新刊も次々に登場しています。本の世界は年を重ねるごとに充実し続けているのです。

ですから、コンテンツの魅力がなくなって衰退しているわけではないところに、私は「再生の伸びしろ」を感じています。

もちろん楽観的な見方なのは分かっています。「本が良かろうが悪かろうが、そもそも本とコネクトする人の絶対数が少なくなっている」ということですから。

ただ、読売新聞のデータを見ると、売り上げを大きく落としているのは「雑誌」です。書籍の売り上げは、実はピーク時の1996年と比べてもそれほど大きくは下がっていません。

つまり、雑誌を情報ツールとして使っていた人が、この数十年でネットに移行した。しかし、情報ではなく「物語」を求めている人（小説だけでなくビジネス書などの様々なジャンルの書籍も含め）、どっしり腰を据えて本の力で自分を磨こうと思っている人は、それほど減っていないのです。本を読む国民性というのは、まだまだ生きています。

そう考えると、売上の減少は本好きとして少し寂しく感じますが、個人と本の繋がりを考えると、全くもって本は「オワコン」ではありません！

そんなことを踏まえて、本日は「本の本」はいかがでしょうか。

安藤祐介（あんどう・ゆうすけ）『本のエンドロール』

2018年に単行本が出て、2021年に文庫化された作品です。私はつい最近までこの本の存在を知りませんでした。こんなにも本への愛を深めてくれる作品があったとは……。世の中には、まだ出会っていない作品がどれほど隠れているのかと、ワクワクしたと同時に焦りすら覚える魅力的な作品でした。

物語の舞台の中心となるのは、本の印刷会社です。私たちにどのような工程を経て本が届いているのかを丁寧に描いています。しかし、ただその工程を追うだけでなく、その流れの中でしっかりと「人」を描いています。

印刷工場と出版社の狭間で双方の言い分を聞きながら折り合いをつけようと奮闘する営業マンや、誇りを持って本を仕上げる職人気質の工場の人たち、作家と向き合って最高の作品を世に送り出そうと腐心する編集者など、「本づくりに情熱を持っている人たち」をみっちり作品に詰め込んでくれています。

この本を読んでいて心地いいのは、一人として「悪い人」が出てこないことです。でも、物語はしっかりとエキサイティング。皆それぞれベストを尽くして最高のものを作りたい。だからこそ衝突や摩擦も生まれますが、そこに悪意はありません。少しばかりのスパイスとして、工場の職人が家族とのすれ違いの中で悪意のような感情を抱くシーンもありますが、「人間の弱さ」として描かれており、本作りと向き合う中で克服していきます。

「なんだこの偏屈な頑固親父は」「こいつ融通きかないな」という人物も随分と出てきますが、不思議と、不快に感じません。それぞれがプロの立場で、誠実に物作りと向き合って最高のものをお届けしたいと思っていることが伝わってくるからです。

最近は後進の育成も含めて何かと制約や気遣いが生まれがちじゃないですか。「至極真っ当な指導でもパワハラと取られてしまったり、こういう行き過ぎた気遣いを重んじる行為って、結局いずれコミュニケーション不全を起こして文化の継承が断絶してしまうよな」という時代の中で、この物語の衝突はとても生産的で、ガチンコの、懐かしさすら覚えるぶつかり合いが見られます。

巻末に、著者がこの本を仕上げるために様々な会社を取材させていただいたお礼が書かれているのですが、本当に丁寧に取材を重ねて書き上げたことが伝わってきます。

本を愛する人が、本を愛する人たちを描き、本を愛する人たちに楽しんでもらい、さらには本を愛する新たな人たちを生み出していく。本好きとして思わず抱きしめたくなるような作品でした。

またこの小説、抜かりないのは、作中に「架空の本」が何冊も出てくるのですが、それらが実在しているかのようにディテールがしっかりしていて、かつ、めちゃくちゃ面白そう！ そんなところからも読書欲を刺激してくれる、隙のない仕上がりになっています。

冒頭に出版不況の話をしましたが、この小説の中で主人公の一人の営業マンが、本に携わる人たちの熱意や書店を巡っていく中で、何度かこんなことを言います。

「この世の中で本が売れなくなっていることなど、つい忘れてしまいそうになる。」

私も時折思います。書店に行ってズラリと並ぶ魅力的な本を眺めたり、この『本のエンドロール』のような良き作品に触れていると、「そもそも本が売れていないことすら忘れてしまう」エネルギーを、本にまつわるあれこれから感じます。

人生の息苦しさを覚えた時は、書店の店内をのんびり巡ってみてください。心が渇いている時、アンテナが鋭敏になっているからこそ、並んでいる無数の本のタイトルや帯、もっと感覚的な雰囲気から、今の自分に必要な一冊にきっと出会えると思います。

出版社や印刷会社などが記されている「本のエンドロール」と言える奥付。その1ページだけでは普段知ることのできない、1冊1冊の背景を感じることができ、いつも以上に本を丁寧に扱いたくなる作品です。

安藤祐介『本のエンドロール』

それでは、素敵なブックライフをお過ごしください。ようへいでした。

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ局の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづきを読む】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前