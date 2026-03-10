東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第42回）

番外編：菊原志郎インタビュー（中編）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。その育成の秘密に迫っていく同連載、今回も前回に続いて同クラブのアカデミーで育ち、後進の育成にも携わった菊原志郎氏（現ＦＣ今治Ｕ−12監督）のインタビューをお送りする。



読売クラブのジュニアユース（当時ユースＢ）時代、菊原志郎氏がドイツに行った際の遠征記録冊子 photo by Manabu Takahashi



――小学校時代の菊原志郎さんは、どんな選手に憧れていましたか。

菊原志郎（以下、菊原）小学校高学年くらいから海外サッカーの映像が見られるようになって、僕が最初に見たのは、1978年に行なわれたアルゼンチンでのワールドカップの決勝戦。大量の紙吹雪のなかでアルゼンチンが優勝するのを夜中に見ていました。

次の年（1979年）にはワールドユースが日本であったので、（ディエゴ・）マラドーナを見ましたね。その頃から映像が見られるようになって、僕はいい選手のプレー映像をひたすら見ていました。

――そこでも、読売流の見て学ぶ、を実践していたわけですね。

菊原 よく観察して、こういうふうに足を使っているんだなとか、こんなパスを遠くに出せるのはなぜだろうとか、こういうことが大事なんだなっていうことがやりながらわかってくる。そういう感覚でいろいろ試していくと、試合のなかで、トップレベルの選手のプレーが即興で組み合わさる。たとえば、この瞬間はマラドーナの切り返しで、そこからジーコのパス、みたいな。そうすると、オリジナルのプレーになってくるんです。

――とはいえ、見て学んだことを自分の体で再現するとなると、難しいのでは？

菊原 僕自身はマルチスポーツっていうか、いろんなスポーツを子どもの時にやっていたんですよ。そのおかげで、自分が思ったように体がすごくスムーズに動くので、いろんな選手のスーパープレーでも吸収するのは早かったです。

――どんなスポーツをしていたのですか。

菊原 友だちと野球をやって遊んだり、学校のクラブでは卓球をして、冬はスキーキャンプに行ったり、水泳と空手は習い事でやっていました。

なぜいろんなことやったかっていうと、これも僕の家の子育てにつながるんですけど、うちの父が子育てで大事にしていたことは、ひとつ目が自立、もうひとつは文武両道、そして志を持て、と。なので、僕の名前のシロウのシは志っていう字なんですよね。

12歳くらいまでに、自分がこれだと志せる夢や目標になるものを見つけてほしい、ということで、いろんなスポーツや遊びをやらせてもらった。そのおかげで、水泳では体全体を効率よく動かすことや持久力を身につけたり、空手だと相手の攻撃を紙一重でかわすための相手との距離感を覚えたり、スキーだとバランス感覚や関節の柔軟性を身につけたりとか、いろんなスポーツをすることで向上した運動能力がサッカーにとても役立ちました。

――読売に入って、技術的に上達したことはどんなことですか。

菊原 僕の場合は、ドリブルとシュートはすごく自信があったんですけど、地元の少年団ではあまりパスは考えていなかった。なにしろボールを持ったら、ひとり、ふたり、３人と抜いてシュートするっていうことばかりやっていたので。

でも、読売に入ってみたら、スルーパスのうまい選手やワンツーのうまい選手がいて、すごく刺激的でした。パスのうまさは自分もできるようになりたいと思って試し始めました。

――小学生時代で、すでにかなりの技術を身につけていたのですね。

菊原 ６年生くらいの時には、ドリブル、シュート、スルーパス、ワンツーと、この辺はかなり高いレベルでできたんじゃないかなと思います。中１の時に（読売クラブの遠征で）ドイツへ行った時、ドルトムント、シャルケ、ケルンなどと試合をしたんですけど、ほとんどの試合で点取っていましたから。

ブンデスリーガのトップレベルの、しかも１歳上の中２（14歳以下）のチームの試合に、僕は中１（13歳）で入っていたんですけど、それでもかなりできたと思います。父が言うには、「こっち（ドイツ）でやらないかって言われたよ」みたいなこともあったみたいですけど、そういう個人技ではかなり抜けていたんじゃないかなと思います。

――小学４年生で読売に入って以降は、トップチームを目指すという目標に迷いはなかったのですか。

菊原 まったくないですね。ひと言で言うと、楽しくてしょうがないから。毎日が楽しくて、朝起きると早くグラウンドへ行きたい。早くあそこでサッカーがしたい。みんな、競い合って早くグラウンドに来て、いつまでも帰らない。たぶん、すごく刺激があったんだと思います。同じメンバーでやっているんだけど、やっぱりみんな考えてやっているので、昨日うまくいったことが今日はうまくいかなかったりして、日々違う。で、それがまた面白い。

――試合の勝敗に対してのこだわりは？

菊原 勝ち負けもそうですけど、一つひとつのプレーへのこだわりのほうが強かったと思います。大会で優勝したり、試合に勝ったりしたうれしさって、その時はあまりなくて......。それよりも自分のワンプレー、「あのオレのスルーパス見た？」みたいな一発があれば、それだけで最高に幸せで、試合に勝ったとか、負けたとかはまったく覚えていない（笑）。そういう感じでした。

――だとすると、負けた時より、自分のプレーがうまくいかなかった時のほうが悔しい。

菊原 そうですね。たとえば、自分では通ると思って出したスルーパスが、読まれて取られた。そうなると、もう夢にまで出てくる（苦笑）。夢の中で試行錯誤していました。だから、朝起きると、覚えているんですよね。それで、またグラウンドに行って試す、みたいな。勝ち負けより、本当にワンプレー、ワンプレーがうまくできるようになりたい。いいプレーをしたいっていう、その感覚でした。

（つづく）